В Югре будут платить за информацию о виновниках природных пожаров

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) начнут платить за сведения о виновниках природных пожаров, сообщили в пресс-службе правительства региона. Сейчас департамент недропользования Югры работает над соответствующим документом по поручению губернатора Натальи Комаровой.

Первый заместитель директора департамента Егор Збродов пояснил, что «вознаграждения» решили ввести из-за того, что большинство ландшафтных и лесных пожаров возникают из-за неосторожного обращения людьми с огнем. «В регионе гражданам при предоставлении достоверных сведений о виновнике возникновения такого пожара будет выплачиваться денежное вознаграждение»,— пояснил он.

Утром 30 мая в Югре действовали семь лесных пожаров на площади 1,1 тыс. га. Три возгорания в Кондинском и Сургутском районах на площади 756,9 га локализованы. Накануне в регионе удалось потушить девять пожаров на площади 659 га.

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