Нижнем Новгороду выставили 145,5 млн рублей процентов по долгу за «Стрелку»

Обанкротившееся ООО ПБ «Инженер» взыскало 145,5 млн руб. процентов за пользование чужими денежными средствами — с конца 2018 года этой компании по исполнительному листу не был оплачен долг за дополнительные работы при строительстве станции метро «Стрелка».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Иск банкрота был предъявлен к ГУММиДу, заказчику метростроя Нижнего Новгорода. В муниципальном учреждении сообщили, что не согласны с решением о взыскании процентов и будут подавать апелляцию — тем более, пока не ясно, какой именно организации город должен основную сумму.

Как ранее сообщал «Ъ-Приволжье», задолженность ГУММиДа по основном долгу составляет 628 млн руб., однако заказчик и администрация Нижнего Новгорода неоднократно добивались судебной отсрочки по его оплате. В последний раз выплата была отложена до сентября этого года, в бюджете города заложено свыше 600 млн руб., чтобы расплатиться по старому долгу.

Однако на эти деньги, кроме ООО ПБ «Инженер», предъявившего исполнительный лист, претендует ООО СК УС-620, строившее станцию метро. По завершению ее строительства генподрядчик начал банкротиться и передал свои права и обязанности по «Инженеру». Теперь конкурный управляющий СК УС-620 оспаривает эту передачу и право требования долга, и если суд встанет на сторону второго банкрота, то перечислять бюджетные деньги придется именно ему.

Чтоб избежать риска двойной оплаты крупной суммы, власти Нижнего Новгорода откладывали исполнение судебного решения, за что один из банкротов и насчитал штрафные санкции. Между тем конкурсный управляющий ООО ПБ «Инженер» подал заявление в суд о привлечении Нижнего Новгорода к субсидиарной ответственности на 628 млн руб.

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Иван Сергеев