УФАС приостановило аукцион по закупке 15 троллейбусов в Уфе

Управление ФАС по Башкирии 3 июля рассмотрит жалобу ООО «Торговый дом „Транс-Альфа“» на аукцион управления транспорта и связи администрации Уфы по закупке 15 троллейбусов, сообщается в реестре жалоб на сайте госзакупок. Ранее победителем было признано АО «Уфимский трамвайно-троллейбусный завод», предложившее исполнить контракт за 380 млн руб. Теперь заключение контракта приостановлено из-за жалобы.

«Транс-Альфа» жалуется на необоснованное отклонение заявки. Так, в протоколе указано, что заявка отклонена из-за недостоверных сведений о троллейбусах производителя «Авангард»: участник сообщил, что в салоне имеются девять форточек сдвижного типа. Между тем, в документации производителя только пять форточек, отметила комиссия заказчика. В «Транс-Альфе» пояснили, что, «Авангард» вправе устанавливать форточки в каждое окно, а документ, где указано про пять форточек, к заявке не прикладывался, следовательно, комиссия решила отклонить заявку на основании «неизвестно где взятого документа», без даты, достоверность которого «невозможно установить», указано в жалобе. Компания оспаривает и вторую причину отклонения ее заявки — предоставление недостоверной независимой гарантии МТС-банка, без указания телефона бенефициара. «Транс-Альфа» утверждает, что в документе указаны все необходимые данные.

Заявитель просит провести проверку закупки, признать комиссию нарушившей закон «О контрактной системе» и отменить протокол подведения итогов от 23 июня.

Майя Иванова

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