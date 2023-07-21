Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Дни рождения

Сегодня исполняется 41 год помощнику президента РФ Максиму Орешкину

Максим Орешкин

Максим Орешкин

Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Максим Орешкин

Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Его поздравляет помощник президента РФ Игорь Левитин:

— Уважаемый Максим Станиславович! Позвольте от всей души поздравить Вас с днем рождения! Ваш трудовой путь, начатый с профессионального экономического образования, сегодня приносит важные плоды для дальнейшего развития нашей страны и в экономическом, и во внутриполитическом плане. Наряду с задачами по стратегическому планированию и развитию национальных проектов России хочу отметить Ваше деятельное участие в работе Госсовета, поддержку регионов и реализацию крупных инфраструктурных проектов. Желаю Вам крепкого здоровья, семейного благополучия и новых успехов на благо России! И пусть побеждает любимая футбольная команда, игры которой Вы, как и раньше, стараетесь никогда не пропускать!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...