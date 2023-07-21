Сегодня исполняется 41 год помощнику президента РФ Максиму Орешкину

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Максим Орешкин

Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Максим Орешкин

Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Его поздравляет помощник президента РФ Игорь Левитин:

— Уважаемый Максим Станиславович! Позвольте от всей души поздравить Вас с днем рождения! Ваш трудовой путь, начатый с профессионального экономического образования, сегодня приносит важные плоды для дальнейшего развития нашей страны и в экономическом, и во внутриполитическом плане. Наряду с задачами по стратегическому планированию и развитию национальных проектов России хочу отметить Ваше деятельное участие в работе Госсовета, поддержку регионов и реализацию крупных инфраструктурных проектов. Желаю Вам крепкого здоровья, семейного благополучия и новых успехов на благо России! И пусть побеждает любимая футбольная команда, игры которой Вы, как и раньше, стараетесь никогда не пропускать!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»