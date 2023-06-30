МВД объявило в розыск члена совета директоров «Мотовилихи»

Как стало известно «Ъ-Прикамье», учредитель и директор ООО «Метатрон» Юрий Медведюк, которому принадлежит 10% акций ПАО «Мотовилихинские заводы», объявлен в розыск. Ранее в ГСУ ГУ МВД по Пермскому краю было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшие тяжкие последствия). Как считает следствие, являясь членом совета директоров машхолдинга, господин Медведюк с другими лицами совершил действия, которые привели к невозможности технического перевооружения и модернизации предприятия. Это оказало влияние на то, что банкротство ПАО «Мотовилихинские заводы» не было завершено согласно плану.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

ПАО «Мотовилихинские заводы» в марте 2018 года вошло в процедуру конкурсного производства с суммой кредиторской задолженности около 17,6 млрд руб. Процедуру банкротства должника контролируют структуры «Ростеха», основным кредитором является ООО «РТ-Капитал». Сейчас производственная деятельность предприятия сосредоточена в ЗАО «Специальное конструкторское бюро» (оборонная продукция), а также в ООО «Мотовилиха — гражданское машиностроение». Первые и последующие торги по реализации имущества предприятия единым лотом были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок. Потом актив продавался в форме публичного предложения. По его итогам имущество предприятия могло быть продано за 10% от стартовой цены, то есть за 831 млн руб. На минувшей неделе торги были объявлены заново, поскольку в состав лота были включены кислородная станция на территории предприятия, склад баллонов и земельные участки под ними.

Сам Юрий Медведюк, по данным источников, находится за пределами страны. В беседе с «Ъ-Прикамье» своего местонахождения он не уточнил. «По моим ощущениям, дело возбуждено на основании заведомо недостоверных данных, информации от конкурсного управляющего либо, что скорее всего, от лиц его контролирующих, для того чтобы оправдаться перед вышестоящим руководством в преступности замысла по ликвидации ПАО,— считает господин Медведюк.— Но наши правоохранительные органы, я уверен, во всем разберутся, и, как говорил герой одного фильма: “Как бы нам, гражданин начальник, потом с вами местами не поменяться”».