РБК: Мизулина покинет Совет федерации в сентябре

Представитель губернатора Омской области в Совете федерации Елена Мизулина покинет его после Единого дня голосования 10 сентября, сообщает РБК со ссылкой на источники. По словам одного из них, госпожу Мизулину не планируют включать в тройку кандидатов в сенаторы от врио главы Омской области Виталия Хоценко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Неназванный собеседник издания, близкий к администрации президента, утверждает, что были желающие оставить Елену Мизулину в Совфеде, но вероятность ее ухода «действительно высока». Кто именно высказывался за то, чтобы она осталась, не уточняется.

Госпожа Мизулина никак не прокомментировала информацию. По закону «О порядке формирования Совета федерации», каждый кандидат в губернаторы должен представлять в региональный избирком три кандидатуры на пост сенатора. После выборов победивший губернатор направляет одну из кандидатур в Совфед.

Елена Мизулина вошла в состав Совфеда в 2015 году. Сначала она представляла губернатора Омской области Виктора Назарова, после — сменившего его Александра Буркова. Он покинул должность 29 марта, врио губернатора был назначен экс-глава правительства ДНР Виталий Хоценко. В июне он подал документы для участия в выборах.

Госпожа Мизулина была депутатом Госдумы второго, третьего, пятого и шестого созывов. Впервые она была избрана от партии «Яблоко» в 1995 году от Ярославской области. В 1999-м Елена Мизулина участвовала в юридическом оформлении несостоявшегося импичмента президенту Борису Ельцину. С 2001 года перешла из «Яблока» в партию Союз правых сил (она существовала до 2008 года), которую представляла до 2004-го. В 2004–2007 годы была постоянным представителем Госдумы в Конституционном суде. В 2007 году вошла в состав президиума «Справедливой России», которую покинула в 2017 году.

Елена Мизулина известна проведением через Госдуму ряда резонансных законопроектов, в том числе о борьбе с «гей-пропагандой». Также она была автором закона о защите детей от вредящей им информации, который позволяет создавать черные списки запрещенных интернет-сайтов и другие, и выступала за запрет бэби-боксов в России. В 2015 году была соавтором законопроекта о запрете абортов в частных клиниках, а также исключении их из системы обязательного медицинского страхования в случае отсутствия медицинских показаний. Ее дочь Екатерина Мизулина возглавляет Лигу безопасного интернета.

Лаура Кеффер