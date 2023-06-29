Резидентам разрешено продавать банкам валюту от внешних сделок с нерезидентами не по курсу ЦБ

Правительство России опубликовало постановление, согласно которому резиденты смогут продавать российским банкам валюту, полученную от нерезидентов в рамках внешнеторговых договоров, не по курсу Центробанка.

Кроме того, резидентам дается право получать от нерезидентов наличную иностранную и российскую валюту в сумме, которая полагается за передачу товаров, изготовление товаров или оказание услуг согласно внешнеторговым договорам.

В 2022 году российские компании и индивидуальные предприниматели получили возможность рассчитываться по внешнеторговым сделкам наличной валютой и рублями. При этом продать иностранную валюту уполномоченному банку разрешалось только по курсу Центробанка (на день продажи) с последующим зачислением на свой счет.