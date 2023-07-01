Суд признал незаконной деятельность агрегатора такси «Максим», работавшего на Кубани

Арбитражные суды Северо-Кавказского и Поволжского округов пересмотрели решения нижестоящих инстанций и признали незаконной деятельность операторов сервиса «Максим», собиравших заявки на таксомоторные перевозки в Сочи, Анапе, Новороссийске и Кропоткине. Об этом сообщается в арбитражной картотеке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Соответствующий иск в июне 2021 годы был предъявлен кубанским минтрансом. Ответчиками были привлечены ООО «Максим-Сочи», которое, согласно материалам дела, через свои интернет-ресурсы, в том числе мобильное приложение, предоставляло таксистам информацию о заказах на пассажирские перевозки, а также индивидуальный предприниматель Валерий Гайфулин, мужчина занимался аналогичной деятельностью в Кропоткине. Арбитражный суд Северо-Кавказского округа признал их деятельность по оказанию информационных услуг о заказах на перевозку пассажиров лицам, не имеющим соответствующих разрешений, незаконной и создающей опасность причинения вреда.

Также в арбитражной картотеке появилась информация о вынесении Арбитражным судом Поволжского округа нового решения по такому же спору кубанского минтранса с ООО «Регион», которое посредством сервиса «Максим» предоставляло инфорамционные услуги в Анапе и Новороссийске (в первой и апелляционной инстанциях ведомство дело проигрывало).

«Для современной судебной практики. В целом, можно сказать, решения по «Максиму» следуют заданному ВС РФ направлению при рассмотрении дел «Сити-Мобил» и «Альматеи». Несомненно, минтрас воспользуется «разворотом» судебной практики для обоснования своей позиции по иным делам. Так же, вероятно, опыт кубанских властей будет взят на вооружение в других субъектах РФ», - прокомментировала итоги спора минтранса с агрегаторами такси краснодарский юрист, занимающаяся вопросами транспортных перевозок Виктория Ошуева.

Ранее «Ъ-Кубань» писал о претензиях госогана сразу к семи агрегаторам: ООО «Яндекс Такси», ООО «Максим-Ейск», ООО «Сити Мобил», ООО «Альматея», ИП Валерию Гайфулину, ООО «Максим-Сочи», ООО «Регион». По мнению министерства, компании по сути являются диспетчерскими службами перевозчика. При этом, утверждает ведомство, они систематически допускали передачу поступивших заявок лицам, не имеющим спецразрешения на перевозку. Впоследствии дела были выделены в отдельные производства. В середине июня минтранс Кубани добился в Верховном суде РФ признания незаконной деятельности агрегаторов такси — ООО «Альматея» и ООО «Сити-Мобил» за аналогичную деятельность. Высшая судебная инстанция отменила решения нижестоящих судов, отказавших ведомству в иске.

Единственным агрегатором, по которому у кубанского минтранса не удалось добиться успеха, стал «Яндекс.GО» (ответчики – ООО «Яндекс» и ООО «Яндекс Такси»). В декабре 2022 года Верховный суд отказал министерству в истребовании дела по спору с ними. Тогда высшая судебная инстанция согласилась с позицией нижестоящих судов о том, что закон не возлагает на «Яндекс Такси» обязанности по контролю за наличием разрешений у перевозчиков, которым сервис передает заказы на таксомоторную перевозку. Относительно «Яндекса» он указал, что это технологическая компания, чья деятельность не связана с услугами по перевозке пассажиров и багажа.

Михаил Волкодав

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