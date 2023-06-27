В Екатеринбурге вторые сутки идут поиски шестилетнего мальчика

В Екатеринбурге идут поиски шестилетнего мальчика Далера Б., который накануне ушел из дома и не вернулся. В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области сообщили, что мальчик живет на ул. Симферопольской, 21. Информации о его текущем местоположении нет, однако, предположительно, он может находиться в районе микрорайона Вторчермет.

Мальчику на вид 5-6 лет. Его рост 97 см, у него худощавое телосложение, короткие светло-русые волосы. В день исчезновения он был одет в черный спортивный комбинезон на замке, на правом рукаве эмблема белого цвета, на левой штанине и спине надпись белого цвета.

Всем, кому что-либо известно о возможном местонахождении ребенка, просят сообщать по номерам: 356-42-12, 8-999-368-14-61.

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