Мэр города Мегион в Югре Олег Дейнека умер после продолжительной болезни

Глава города Мегион Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Олег Дейнека умер на 70-м году жизни после продолжительной болезни. Как сообщила пресс-служба городской администрации, Олег Дейнека возглавил Мегион в 2015 году, в своей работе он продвигал важные для горожан проекты на региональном и федеральном уровнях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация города Мегиона Фото: Администрация города Мегиона

Как сообщил Telegram-канал «5-й этаж», господин Дейнека «в последние месяцы сражался с тяжелой болезнью, проходил лечение в специализированных клиниках». По данным канала, временно исполнять обязанности мэра будет первый заместитель Игорь Алчинов, а избрание главы города состоится осенью.

Соболезнования родным и близким главы выразила губернатор Югры Наталья Комарова. «Олег Александрович посвятил жизнь служению людям, развитию автономного округа. Светлая память о нем останется в наших сердцах. Разделяю ваше горе. Поддерживаю вас»,— приводятся ее слова в официальном Telegram-канале правительства.

По данным ТАСС, господин Дейнека находился под следствием. Ранее он разрешил предоставить компании «Руссервис», которая принадлежит его близким родственникам, субсидию для возмещения произведенных затрат на аренду помещения и покупку оборудования по региональному проекту «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства».

Прокуратура города направила в суд административный иск о признании незаконным бездействие представительного органа власти и досрочном прекращении полномочий главы Мегиона. Однако в связи с болезнью Олега Дейнеки рассмотрение дела было приостановлено.

Полина Хабарова, Екатеринбург