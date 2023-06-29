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Коммерсантъ FM
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Автор Telegram-канала «Настоящее преступление» осужден на 8 лет за фейки про армию и оправдание терроризма

Второй западный окружной военный суд приговорил 29-летнего автора Telegram-канала «Настоящее преступление» Руслана Ушакова к восьми годам колонии общего режима, сообщается на сайте московской прокуратуры. Гособвинение просило приговорить его к девяти годам.

Наказание Ушакову назначено по совокупности преступлений. По ст. 207.3 (распространение ложной информации про армию РФ) и 205.2 (оправдание терроризма) — по шесть лет с запретом два года пользоваться интернетом, по ст. 354.1 (реабилитация нацизма) — три года и запрет на интернет на год, по ст. 282 (возбуждение ненависти либо вражды) — четыре года.

В пресс-релизе прокуратуры говорится, что Ушаков в чате своего Telegram-канала писал сообщения, содержащие «оправдания террористической идеологии и деятельности», «призыв к осуществлению физического уничтожения лиц по признаку национальной принадлежности», «пропаганду нацизма» и «недостоверную информацию» о действиях армии России.

По данным «ОВД-Инфо» (признан иноагентом), речь идет о сообщениях, связанных с обстрелами Мариуполя и «убийствами мирных жителей в Украине», а также с «призывами к насилию по отношению к Владимиру Путину».

В своем последнем слове, как сообщает медиапроект Sota, Ушаков говорил: «Прошу вас учитывать, что я из многодетной семьи. Моим сестрам будет тяжело без меня. Я не хочу видеть маму и сестер в больнице. Единственная цель, которую я преследовал,— это повышение активности канала. Свидетели подмечали что то, что я писал,— это постирония, сарказм и черный юмор. Мой образ отличается от реального… Я против насилия». Он добавил, что его девушка, которая проходила по делу свидетелем, находится в больнице из-за того, что «у нее сдали нервы».

Ушаков был задержан 14 декабря 2022 года. По данным «ОВД-Инфо», на одном из судебных заседаний он заявил, что при задержании его пытали током. По его словам, он сразу признал вину по одной из вменяемых статей и «просил не пытать его», но «силовиков это не остановило». Telegram-канал «Настоящее преступление» посвящен историям про серийных убийц и маньяков, а также убийствам, вызвавшим общественный резонанс.

Полина Мотызлевская

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