12 Storeez вышла на дубайский рынок

Российская марка 12 Storeez открыла первый офлайн-магазин за границей — в ТЦ Dubai Mall теперь работает бутик бренда. На данный момент в монобрендовом магазине представлена только женская коллекция. Открытие магазина — шаг на пути к международной экспансии бренда, как утверждают основатели. В планах 12 Storeez еще один дубайский магазин, в котором будут представлены и мужские, и женские коллекции. Скорее всего, новый магазин откроется в еще одном ТЦ — Marina Mall. Актуальная женская коллекция 12 Storeez уже доступна в магазине в Dubai Mall.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: 12 Storeez Фото: 12 Storeez