Огарки для Игарки

В Красноярском крае суд рассмотрит уголовное дело преступной группы, занимавшейся хищениями при проведении северного завоза в заполярный город Игарка. Ее участники, по версии следствия, организовали поставку товаров и услуг для муниципальных компаний по искусственно завышенным ценам, в результате чего бюджет потерял свыше 100 млн руб. Главными обвиняемыми по делу проходят вице-спикер красноярского законодательного собрания Сергей Натаров и его сын Антон, который работал советником Александра Усса в бытность того губернатором.

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Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Сергей Натаров

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Генпрокуратура РФ направила в горсуд Игарки резонансное уголовное дело о масштабных хищениях при поставках товаров в этот заполярный город. Они были выявлены осенью 2018 года сотрудниками транспортной полиции. За четыре с половиной года, пока шло следствие, дело разрослось до 269 томов. По результатам расследования 12 фигурантам предъявили обвинение по ч. 4 ст. 160 (растрата в особо крупном размере), ст. 174.1 (легализация денежных средств, полученных преступным путем) и ст. 173.1 УК РФ (незаконное создание юридических лиц).

Главными обвиняемыми по делу проходят депутат регионального заксобрания и его сын, которым следователи отводят ключевую роль в криминальной схеме: парламентарий, по версии следствия, организовал преступную группу и руководил ею вместе с сыном. По данным «Ъ», речь идет о вице-спикере красноярского заксобрания, бывшем депутате Госдумы РФ от ЛДПР Сергее Натарове и его сыне Антоне, который работал советником Александра Усса в бытность того главой региона.

Сергей Натаров родился в 1968 году в Ростове-на-Дону, закончил Курганское высшее военно-политическое авиационное училище и Российскую академию народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ. Политическую карьеру господин Натаров начал в 1990-х годах в организациях и движениях тогдашнего секретаря Совбеза РФ и губернатора Красноярского края Александра Лебедя. В 2001–2011 годах работал депутатом заксобрания Красноярского края, в 2013–2015 годах занимал должность замминистра экономики и регионального развития региона. В сентябре 2016-го Сергей Натаров был избран в Госдуму РФ VII созыва от ЛДПР, в нижней палате парламента занял пост первого зампреда комитета по охране здоровья. В 2021 году он вновь получил мандат депутата красноярского заксобрания, его избрали одним из четырех вице-спикеров.

Как указывается в материалах дела, для хищения они привлекли руководителей подконтрольных коммерческих организаций Красноярска и Игарки, индивидуальных предпринимателей. По версии следствия, с 2016 по 2018 год участники группы организовали поставку товаров и услуг для нужд компании «Энергопром», единственным учредителем которой является мэрия Игарки, и ее дочерних фирм (ДООО «Управляющая компания "МЭК"» и ООО «Водоканал») с искусственным завышением цен.

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Фото: Пресс-служба дирекции Зимней универсиады-2019 Антон Натаров

Фото: Пресс-служба дирекции Зимней универсиады-2019

«Один из обвиняемых, руководитель красноярской фирмы "Ресурс", по указанию организатора группы закупал товар и поставлял для ООО "Энергопром". К стоимости товаров он добавлял расходы на доставку, а после этого искусственно завышал цену. Наценка составляла от 60% до свыше 100%. После поступления оплаты на счета "Ресурс" соучастники деньги изымали и распределяли между собой»,— описали в прокуратуре одну их схем хищений.

Кроме того, указывается в деле, обвиняемые составляли фиктивные договоры об оказании информационных, рекламных и консультационных услуг для «Энергопрома». Фактически эти услуги не оказывались. Аналогичным способом были похищены средства муниципальной компании по липовому контракту на выполнение работ по техподдержке и обслуживанию оргтехники.

По подсчетам следствия, ущерб по делу составил свыше 100 млн руб. Примерно 3 млн руб. из этой суммы, уверены правоохранители, были легализованы.

«Организатор преступной группы давал указания соучастнику совершать многочисленные финансовые операции по мнимым сделкам под видом оказания услуг с конечным перечислением на расчетный счет ООО "Международные коммуникации". С него производилась оплата арендных платежей и коммунальных расходов Красноярского регионального отделения политической партии, а также вносились пожертвования»,— рассказала официальный представитель краевой прокуратуры Олеся Климова.

По ходатайству следствия суд наложил обеспечительный арест на имущество обвиняемых стоимостью 30 млн руб. В опись арестованного попали квартиры, автомобили, денежные средства, в том числе 10 млн руб. наличными.

Никто из 12 фигурантов расследования вину не признал.

Из всех обвиняемых в СИЗО находится только предполагаемый создатель группы вице-спикер заксобрания Сергей Натаров.

Суд санкционировал арест парламентария в декабре 2021 года, а в дальнейшем неоднократно продевал срок заключения под стражей, в последний раз — до 3 августа 2023 года.

8 июня на сессии заксобрания в ходе выборов сенатора фракция ЛДПР предложила внести в бюллетень для голосования кандидатуру Сергея Натарова. «Призываю коллег проявить милосердие и сострадание к нашему однопартийцу, ему сейчас нелегко»,— сказал руководитель фракции Александр Глисков. Но тут же выяснилось, что выдвижение кандидата должно сопровождаться целым комплектом документов, а это условие ЛДПР не выполнила.

Натарова-младшего, который ранее находился под домашним арестом, отпустили под подписку о невыезде.

Константин Воронов, Новосибирск