Отходы не поделили по-соседски

Региональный оператор Тихорецкой зоны, где нет лицензированных объектов размещения отходов, в суде отстаивает право захоранивать мусор на полигонах твердых коммунальных отходов (ТКО) соседней Староминской зоны. Владельцы объектов отказываются принимать дополнительный мусор, так как свалки быстро переполнятся, что, по их мнению, спровоцирует мусорный коллапс и социальные возмущения в станицах Староминской и Каневской. Эксперты считают, что требования регоператора законны, рекомендуют владельцам полигонов защищаться от направления дополнительных потоков отходов на стадии утверждения террсхемы и обратиться за помощью в урегулировании ситуации к органам госвласти.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Ваганов, Коммерсантъ Фото: Антон Ваганов, Коммерсантъ

Как стало известно «Ъ-Кубань», региональный оператор по обращению с ТКО Новокубанской, Мостовской и Тихорецкой зон деятельности ООО «ЭкоЦентр» обратился в Арбитражный суд Краснодарского края с иском к собственникам полигонов ТКО в станицах Староминской (ООО «СтройДизайн») и Каневской (ООО «ЭкоТон») о понуждении заключить договор на оказание услуг по захоронению отходов. Предварительные судебные заседания назначены на 5 и 6 июля.

В соответствии с действующей территориальной схемой по обращению с отходами Краснодарского края, мусор из Тихорецкой зоны, где нет лицензированного объекта для его захоронения, должен вывозиться на полигоны ТКО соседней Староминской зоны. Такая схема потоков отходов была утверждена краевым министерством ТЭК и ЖКХ в конце 2021 года. Однако собственники полигонов отказались заключать с регоператором договор на размещение отходов. В настоящее время обсуждается очередная корректировка террсхемы, которая оставляет движение потоков отходов из Тихорецкой зоны без изменений.

В Тихорецкую зону входят Белоглинский, Крыловский, Новопокровский, Павловский, Тихорецкий районы. Образование отходов — порядка 105 тыс. тонн ТКО в год. Региональный оператор — ООО «ЭкоЦентр». В зоне нет тарифицированных объектов размещения ТКО. В Староминскую зону входят Ейский, Каневской, Кущевский, Ленинградский, Староминский, Щербиновский районы. Образуется около 185 тыс. тонн отходов в год. Регоператор — ООО «Чистая станица». В зоне действуют три полигона ТКО: в Ейске, станицах Каневской и Староминской.

Статус регионального оператора по обращению с ТКО Тихорецкой зоны был присвоен ООО «ЭкоЦентр» по результатам конкурсного отбора в начале 2021 года. Но компания до сих пор не приступила к своим обязанностям, так как при отсутствии договора с полигоном ТКО не может получить тариф на свои услуги.

На длительное бездействие регоператора обратила внимание краевая прокуратура, которая в мае 2022 года обратилась в минТЭК и ЖКХ с требованием принять меры. Министерство обратилось в суд с иском об обязании ООО «СтройДизайн» и ООО «ЭкоТон» заключить с ООО «ЭкоЦентр» договоры на оказание услуг по захоронению мусора. Суд в удовлетворении исковых требований отказал, так как у ведомства, не являющегося стороной договора, отсутствует право на иск. Решение устояло в апелляции, в конце мая министерство подало кассационную жалобу. ООО «ЭкоЦентр» самостоятельно обратилось в суд для решения вопроса о заключении договоров с владельцами полигонов ТКО.

Руководитель ООО «ЭкоТон» Владислав Бондарев сообщил «Ъ-Кубань», что позиция компании, которая отказывается принимать мусор из Тихорецкой зоны, согласована с местной властью. Глава Каневского района Александр Герасименко, комментируя ситуацию, заявил, что «посторонние отходы на территории муниципалитета размещаться не будут».

По словам директора ООО «СтройДизайн» Александра Костенко, в случае, если на полигон ТКО будут дополнительно поступать отходы из Тихорецой зоны, то его лимитов хватит максимум на год. Директор регоператора Староминской зоны ООО «Чистая станица» Александр Носенко поясняет, что Ейский полигон ТКО к осени этого года исчерпает мощность, и потоки отходов из муниципалитета будут направлены на полигон ООО «СтройДизайн» в Староминской. «В скором времени это приведет к тому, что в зоне не останется объектов размещения ТКО. Объект в Староминской будет перегружен, что приведет к ухудшению экологической обстановки в Староминском районе и протестам населения», — говорит он. Господин Носенко уточняет, что «Чистая станица» планирует строительство нового мусороперерабатывающего комплекса в Ленинградском районе, но строительство займет 3-5 лет, и все это время мусор из населенных пунктов Староминской зоны нужно куда-то вывозить.

Эксперты считают, что требования ООО «ЭкоЦентр» законны. В соответствии с Федеральным законом № 89-ФЗ регоператоры обязаны соблюдать схему потоков отходов, предусмотренную террсхемой, а владельцы объектов захоронения ТКО обязаны принимать ТКО, образующиеся на территории субъекта.

«Возникает вопрос, каким образом ООО "ЭкоЦентр" получило статус регионального оператора, не имея возможности распределения отходов в Тихорецой зоне, не заключив соответствующие договоры с владельцами объектов размещения ТКО», — комментирует адвокат Сергей Тимошенко. По его мнению, проблема должна быть решена на уровне руководства края, которое может заключить соответствующие договоры с органами госвласти других субъектов РФ, где есть мощности для захоронения отходов. По словам господина Тимошенко, суд будет обязан установить количество отходов, подлежащее направлению на Староминской и Каневской полигоны ТКО. Для этого владельцы объектов должны предоставить суду информацию об их остаточной вместимости.

«Собственникам полигонов нужно защищаться от дополнительной нагрузки на объекты на стадии утверждения территориальной схемы обращения с отходами, оспаривать ее», - считает руководитель направления правового сопровождения споров в сфере коммунального хозяйства и управления недвижимостью юридической группы «Яковлев и Партнеры» Сергей Сергеев.

«Согласно перспективной схеме потоков отходов на 2024 и 2025 годы местом конечного размещения ТКО Тихорецкой зоны будет являться полигон ТКО города Армавир, а полигоны ООО "Стройдизайн" и ООО "Экотон" будут являться альтернативными объектами конечного размещения. Если к моменту вступления в законную силу решений по искам регоператора к владельцам полигонов этот объект будет введен в эксплуатацию, то потоки отходов из Тихорецкой зоны будут направлены на него», — говорит управляющий партнер адвокатского бюро «Домащенко и партнеры» Роман Домащенко.

В пресс-службе ООО «ЭкоЦентр» уточнили, что проект строительства экотехнопарка в Армавире мощностью 450 тыс. тонн в год с комплексом по сортировке отходов, производством компоста из органики и современным полигоном планируется реализовать до конца 2025 года. Объект будет обслуживать Новокубанскую, Мостовскую и Тихорецкую зоны.

Наталья Нестеренко

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