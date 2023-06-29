Квартиры застройщика-банкрота ССМУ «Краснодар» оценили в 166 млн рублей

Рыночная стоимость девяти квартир и двух нежилых помещений строительного холдинга-банкрота «ССМУ "Краснодар"», учредителем которого является обвиняемый в мошенничестве Юрий Клещенко, составила 166,1 млн руб. Отчет оценщика опубликован на портале Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Среди объектов оценки — шесть квартир в доме №№ 93 и 93/1 по улице Дзержинского, три квартиры в домах №№ 2 и 4 по Рождественской набережной, а также две нежилые помещения по Рождественской набережной, 4. Стоимость квартир варьируется от 9,1 до 19,8 млн руб., их площадь — от 99 до 255 кв. м.

По данным системы «Спарк-Интерфакс», ООО «ССМУ "Краснодар"» зарегистрировано в августе 1998 года в Краснодаре. Основной вид деятельности — подготовка строительной площадки. Бенефициаром является Юрий Клещенко. В 2017 году выручка предприятия составила 453 млн руб., убыток от продажи 37,7 млн руб., чистая прибыль — 447 тыс. руб. Более поздние финансовые данные компании не опубликованы.

Арбитражный суд Краснодарского края ввел процедуру наблюдения в отношении ООО «ССМУ "Краснодар"» в мае 2018 года. С заявлениями о признании предприятия банкротом обратились в суд сразу несколько индивидуальных предпринимателей и компаний. Конкурсное производство в отношении застройщика краевой арбитраж открыл в июле 2019 года.

Холдинг «СМУ "Краснодар"» был одним из крупнейших участников регионального строительного рынка, участвовал в возведении олимпийских объектов, являлся генподрядчиком проекта реконструкции к ЧМ-2018 сочинского стадиона «Фишт».

Уголовное дело в отношении владельца холдинга Юрия Клещенко было передано Ленинский районный суд Краснодара в апреле 2020 года. Бизнесмена обвинили в хищении и мошенничестве более чем на 1 млрд руб. (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а также незаконном получении кредита в размере еще 600 тыс. руб. Ему грозит до 10 лет лишения свободы, а также штраф до 1 млн руб. и ограничение свободы на срок до двух лет.

Тат Гаспарян

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram