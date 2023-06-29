«Силуэтом машина недвусмысленно напоминает Jeep Wrangler»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает об особенностях китайского рамного внедорожника, который производится на заводе «Автотор».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба «Автотор» Фото: Пресс-служба «Автотор»

Несмотря на то, что главные дизайнеры практически любой автомобильной марки будут вам рассказывать об особенном стилистическом языке и художественных традициях бренда, которые им доверили, автомобили разных марок одного года выпуска всегда имеют какие-то общие черты, отражающие моду дня сегодняшнего. Это, пожалуй, единственный аргумент против тех, кто утверждает, что все китайские кроссоверы, появляющиеся на нашем рынке, как бы на одно лицо.

Характерный силуэт с чуть опущенной задней частью крыши а-ля купе, закамуфлированная задняя стойка, а вместо акцентированных фар какие-то кляксы, растекшиеся по передним крыльям и капоту. Все это так. И именно благодаря этой схожести так выигрышно смотрятся модели, выполненные по классическим традициям, я бы даже сказал, в ретро-стиле. Посмотрите, как восхитительно выглядит Tank 300. Или Baic BJ40, производство которого начали на калининградском заводе «Автотор».

Силуэтом и пропорциями машина недвусмысленно напоминает Jeep Wrangler. Но сходство не только внешнее. Как и знаменитый на весь мир «американец», китайский внедорожник имеет рамную конструкцию, а также съемную крышу — превратить машину в кабриолет можно сравнительно быстро и без использования специального инструмента. Короткие свесы говорят об отличной геометрической проходимости. На задней калитке подвешено полноразмерное запасное колесо.

Baic BJ40 оснащен 2-литровым бензиновым двигателем, который благодаря турбине развивает 225 л. с. Мотор укомплектован 8-ступенчатой автоматической коробкой передач, которая, если верить релизу, обеспечивает плавные переключения и низкий расход топлива. К слову, в бак можно заливать 92-й бензин. Для движения в условиях бездорожья в раздаточной коробке предусмотрен пониженный ряд.

Всего, как обещают представители завода «Автотор», по договору с компанией Baic на калининградском предприятии в этом году будут производиться семь моделей бренда. BJ40, на мой взгляд, самая из них интересная.