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Коммерсантъ FM
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«Силуэтом машина недвусмысленно напоминает Jeep Wrangler»

Дмитрий Гронский— о Baic BJ40

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает об особенностях китайского рамного внедорожника, который производится на заводе «Автотор».

Фото: Пресс-служба «Автотор»

Фото: Пресс-служба «Автотор»

Несмотря на то, что главные дизайнеры практически любой автомобильной марки будут вам рассказывать об особенном стилистическом языке и художественных традициях бренда, которые им доверили, автомобили разных марок одного года выпуска всегда имеют какие-то общие черты, отражающие моду дня сегодняшнего. Это, пожалуй, единственный аргумент против тех, кто утверждает, что все китайские кроссоверы, появляющиеся на нашем рынке, как бы на одно лицо.

Характерный силуэт с чуть опущенной задней частью крыши а-ля купе, закамуфлированная задняя стойка, а вместо акцентированных фар какие-то кляксы, растекшиеся по передним крыльям и капоту. Все это так. И именно благодаря этой схожести так выигрышно смотрятся модели, выполненные по классическим традициям, я бы даже сказал, в ретро-стиле. Посмотрите, как восхитительно выглядит Tank 300. Или Baic BJ40, производство которого начали на калининградском заводе «Автотор».

Силуэтом и пропорциями машина недвусмысленно напоминает Jeep Wrangler. Но сходство не только внешнее. Как и знаменитый на весь мир «американец», китайский внедорожник имеет рамную конструкцию, а также съемную крышу — превратить машину в кабриолет можно сравнительно быстро и без использования специального инструмента. Короткие свесы говорят об отличной геометрической проходимости. На задней калитке подвешено полноразмерное запасное колесо.

Baic BJ40 оснащен 2-литровым бензиновым двигателем, который благодаря турбине развивает 225 л. с. Мотор укомплектован 8-ступенчатой автоматической коробкой передач, которая, если верить релизу, обеспечивает плавные переключения и низкий расход топлива. К слову, в бак можно заливать 92-й бензин. Для движения в условиях бездорожья в раздаточной коробке предусмотрен пониженный ряд.

Всего, как обещают представители завода «Автотор», по договору с компанией Baic на калининградском предприятии в этом году будут производиться семь моделей бренда. BJ40, на мой взгляд, самая из них интересная.

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