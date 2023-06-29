Минфин предложил разрешить иностранным банкам открывать филиалы в России

Минфин разработал законопроект, в соответствии с которым иностранные дружественные банки могут получить возможность открывать свои филиалы на территории России. В частности, министерство предлагает наделить кредитные организации правом открывать счета, осуществлять переводы средств и операции с валютой.

Согласно тексту документа, в закон стоит ввести понятие «филиал иностранного банка». Таким образом, российская банковская система будет включать в себя не только Банк России, кредитные организации и представительства иностранных банков, но и «иностранные банки, осуществляющие деятельность на территории РФ через свои филиалы». Для осуществления банковских операций такой филиал должен получить соответствующую аккредитацию.

Также Минфин предлагает дополнить закон о банках рядом статей, регулирующих деятельность иностранных банков через их филиалы на территории России. Например, для работы в РФ у филиала в течение минимум трех лет должно иметься право на осуществление банковских операций. При этом осуществлять свою деятельность он сможет не более чем через один филиал. Подчеркивается, что банк не должен быть связан с «недружественными государствами и лицами».

В случае принятия поправок филиалы иностранных банков смогут:

открывать и вести счета физлиц и юрлиц;

осуществлять переводы денежных средств, в том числе банков-корреспондентов;

совершать операции по инкассации;

покупать и продавать наличную и безналичную иностранную валюту;

осуществлять переводы без открытия счетов, в том числе электронных денежных средств.

Под запрет для филиалов подпадают открытие вкладов и привлечение во вклады драгметаллов.

Осуществлять операции филиалы будут в рублях. Однако при наличии соответствующей лицензии от Банка России смогут проводить их и в иностранной валюте. Изменения в закон также устанавливают правила наименования филиала, наличие у него русскоязычного сайта в интернете с перечнем необходимой информации, а также правила предоставления такому филиалу лицензии и основания для ее аннулирования.

В сентябре 2022 года Банк России внес в перечень инициатив по развитию финансового рынка предложение разрешить иностранным банкам открывать российские филиалы. Регулятор отмечал, что открыть свои филиалы смогут лишь организации из «дружественных стран». 21 июня на выступлении в Совфеде глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор ведет «большую работу» по привлечению инвесторов из дружественных стран на отечественные финансовые рынки. По ее словам, привлечению инвесторов, в частности, способствуют открытие филиалов иностранных банков, партнерское финансирование и удаленная идентификация для иностранцев.

Милена Костерева