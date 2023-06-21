Банк России работает над привлечением инвесторов из дружественных стран

Глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор ведет «большую работу» по привлечению инвесторов из дружественных стран на отечественные финансовые рынки. Она заявила об этом на выступлении в Совете Федерации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«Мы сейчас по понятным причинам ориентируемся в основном на внутреннего инвестора, но мы должны создавать условия для прихода инвесторов из дружественных стран. Это не так просто, потому что нам надо выстроить новые каналы взаимодействия и обеспечить и для инвесторов, и для внешнеэкономической деятельности более комфортную среду для расчетов и платежей»,— сказала госпожа Набиуллина (цитата по ТАСС).

По словам главы регулятора, для привлечения инвесторов Россия использует расчеты в нацвалютах, а также использует для расчетов и платежей инфраструктуру, не подверженную санкционным рискам. Привлечению инвесторов также способствуют открытие филиалов иностранных банков, партнерское финансирование, удаленная идентификация для иностранцев и многое другое, подчеркнула госпожа Набиуллина.

В докладе (.pdf) об основных направлениях развития финрынка РФ на 2023, 2024 и 2025 годы регулятор отмечал, что на ближайшем горизонте объем средств, привлеченных из дружественных стран, будет небольшим, но в перспективе иностранные инвестиции могут быть одним из источников финансирования российской экономики в дополнение к внутренним ресурсам.

Эрдни Кагалтынов