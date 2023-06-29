«Авито Недвижимость» зафиксировала снижение спроса на квартиры в новостройках в РФ на 6%

Спрос на квартиры в новостройках в России снизился во втором квартале на 6% по сравнению с первым кварталом, сообщила компания «Авито Недвижимость». Предложение при этом выросло на 12%. Только в двух из 33 городов, которые участвовали в исследовании, наблюдалась обратная динамика,— в Москве и Калининграде.

Спрос на однокомнатные квартиры снизился на 5%, на двухкомнатные и трехкомнатные — на 7%, на четырехкомнатные и больше — на 10%. Спрос на студии не изменился. Руководитель направления первичной недвижимости «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев объяснил рост предложения тем, что девелоперские проекты реализуются несколько лет, поэтому «на рынок продолжает выходить жилье, которое проектировалось и строилось с учетом спроса на объекты в 2020–2021-м». По его мнению, дисбаланс спроса и предложения приведет к формированию рынка покупателя.

Больше всего спрос упал в Барнауле (22%), Томске (20%), Ульяновске (19%), Санкт-Петербурге, Казани и Туле (по 18%), вырос — в Новосибирске (26%), Москве (12%), Калининграде и Краснодаре (по 9%). Предложение больше всего выросло в Брянске (85%), Тюмени (44%) и Томске (34%).

Цены в России во втором квартале выросли в целом на 1%. Больше всего — в Кирове (9%), Красноярске, Саратове и Томске (по 6%). Стоимость жилья снизилась в Уфе, Ставрополе (по 5%), Ульяновске, Санкт-Петербурге (по 4%), Москве, Рязани и Симферополе (3%), Калининграде (2%) и Воронеже (1%).

Леонид Уварчев