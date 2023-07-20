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Дни рождения

Сегодня исполняется 50 лет главе Кабардино-Балкарской Республики Казбеку Кокову

Казбек Коков

Казбек Коков

Фото: glava.kbr.ru

Казбек Коков

Фото: glava.kbr.ru

Его поздравляет член Совета федерации Арсен Каноков:

— Дорогой Казбек Валерьевич! Примите мои искренние поздравления с 50-летием! Под Вашим руководством Кабардино-Балкария успешно развивается, выросла ее инвестиционная привлекательность, улучшились условия для развития бизнеса, создана благоприятная среда для самореализации молодежи, стала еще краше столица республики — Нальчик. Вы — открытый новым прогрессивным идеям руководитель, душой болеющий за свой регион, понимающий проблемы и чаяния его жителей! Желаю Вам успехов в реализации всех намеченных планов и задач во благо родной республики и России! Радости, счастья, здоровья и процветания Вам и Вашим близким!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»

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