Росстат: реальная зарплата в России в апреле выросла на 10,4%

Реальная зарплата в России в апреле выросла на 10,4% в годовом выражении после роста на 2,7% в марте. Как сообщил Росстат, она составила 71 204 руб. По сравнению с апрелем 2022-го в номинальном выражении она увеличилась на 13%.

Реальная заработная плата — средняя начисленная заработная плата, скорректированная с учетом уровня инфляции.

Рост показателя обусловлен эффектом низкой базы прошлого года — в апреле 2022-го реальная зарплата снижалась на 7,2% из-за скачка инфляции. В целом за январь—апрель 2023 года реальная зарплата увеличилась на 4,2% в годовом выражении.

Минэкономики ожидает, что в 2023 году рост реальной зарплаты составит 5,4%, в 2024-м и 2025-м— 2,8%. Ведомство считает, что на рост реальной зарплаты повлияют замедление инфляции, низкая безработица и конкуренция работодателей за рабочую силу.