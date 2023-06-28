Володин предлагает ввести уголовное наказание за использование пальмового масла в продуктах

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил ввести в России уголовное наказание для предпринимателей, использующих пальмовое масло при производстве продуктов питания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Нам необходимо ввести уголовную ответственность для тех, кто использует эти заменители. Понятно, что они дешевле, прибыли больше, но, с другой стороны, это вред для здоровья»,— сообщил господин Володина (цитата по сайту Государственной думы).

По словам спикера ГД, соответствующие поправки в законодательство необходимо подготовить в срочном порядке. После введения уголовной ответственности, как полагает господин Володин, предприниматели «будут осознавать ответственность, когда вместо молока в продукцию добавляются дешевые заменители — говяжий жир или пальмовое масло».

Как сообщает пресс-служба Госдумы, позицию Вячеслава Володина поддержал глава Россельхознадзора Сергей Данкверт. В ближайшее время парламентарии собираются подготовить и принять постановление Госдумы, после чего стартует разработка поправок в действующее российское законодательство.

Александр Кислов