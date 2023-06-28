Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Володин предлагает ввести уголовное наказание за использование пальмового масла в продуктах

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил ввести в России уголовное наказание для предпринимателей, использующих пальмовое масло при производстве продуктов питания.

Вячеслав Володин

Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Нам необходимо ввести уголовную ответственность для тех, кто использует эти заменители. Понятно, что они дешевле, прибыли больше, но, с другой стороны, это вред для здоровья»,— сообщил господин Володина (цитата по сайту Государственной думы).

По словам спикера ГД, соответствующие поправки в законодательство необходимо подготовить в срочном порядке. После введения уголовной ответственности, как полагает господин Володин, предприниматели «будут осознавать ответственность, когда вместо молока в продукцию добавляются дешевые заменители — говяжий жир или пальмовое масло».

Как сообщает пресс-служба Госдумы, позицию Вячеслава Володина поддержал глава Россельхознадзора Сергей Данкверт. В ближайшее время парламентарии собираются подготовить и принять постановление Госдумы, после чего стартует разработка поправок в действующее российское законодательство.

Александр Кислов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...