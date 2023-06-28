В Ростове приступили к планировке участка реконструкции просп. Стачки

Администрация Ростова приступила к разработке документации планировки и межевания территории для реконструкции просп. Стачки. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте горадминистрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: сайт администрации Ростова-на-Дону Фото: сайт администрации Ростова-на-Дону

Согласно документу, в течение одного года департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения города разработает документацию по планировке и межеванию территории под проект реконструкции просп. Стачки на участке от ул. Зорге – пер. Мастеровой. Площадь проекта планировки территории 29,60 га, площадь проекта межевания территории — 23,84 га.

Как сообщалось ранее, в мае 2022 года администрация Ростова сообщила, что с подрядчиком заключен контракт на разработку проекта реконструкции автомобильной дороги по пр. Стачки на участке от ул. Зорге до пер. Мастерового со строительством участка дороги от пер. Мастерового до ул. Курсантов. Стоимость разработки проекта составила 29,2 млн. руб.

Анастасия Назарова