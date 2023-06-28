Минэкономики обсуждает введение исключений на запрет использования беспилотников

Минэкономики вместе с другими ведомствами прорабатывает введение исключений на запрет использования беспилотников в некоторых регионах. Такую меру рассматривают для запуска экспериментов по эксплуатации гражданских БПЛА, сообщил директор департамента развития цифровой экономики министерства Владимир Волошин.

«Более 50 глав регионов приняли решение по запрету полетов по понятным причинам, сейчас мы вырабатываем совместно с коллегами конструкцию, как сделать исключение и из этого барьера, чтобы для экспериментов там, где это нужно, и там, где это безопасно, можно было полеты осуществлять»,— рассказал господин Володин на сессии форума «Сильные идеи для нового времени» (цитата по ТАСС).

Поводом для введения запрета стали попытки атак на российские регионы с помощью дронов. В частности, 3 мая беспилотники атаковали Кремль, после чего запрет на полеты БПЛА ввел мэр Москвы Сергей Собянин. Вице-премьер Виктория Абрамченко говорила, что полеты беспилотников, которыми пользуются сельхозпроизводители, могут разрешить на высоте до 150 м, этот вопрос обсуждается с Минтрансом.

Лаура Кеффер