Умер сыгравший в «Санта-Барбаре» актер Николас Костер

Американский актер Николас Костер умер в возрасте 89 лет. Он скончался из-за осложнений, вызванных раком. Об этом сообщила его дочь Диннин Костер и агент Кристал Айерс, заявление приводит телеканал CNN.

Николас Костер умер вечером в понедельник, 26 июня, в больнице во Флориде, уточнила госпожа Костер.

Первая роль Николаса Костера была в мыльной опере NBC «Молодой доктор Мэлоун». Позже он сыграл роль Лайонел Локридж в сериале «Санта-Барбара», Стива Эндрюса в сериале «Все мои дети» и многих других. Всего за свою карьеру господин Костер снялся в более чем 100 сериалах для американского телевидения.

Олеся Павленко