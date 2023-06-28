В Перми утвердили документацию по планировке территории для нового камского моста

Минимущества Пермского края утвердило документацию по планировке территории для размещения нового камского моста. Соответствующий приказ ведомства датирован 26 июня. Согласно документации, мостовой переход через Каму с подходами будет 4-полосным, с велодорожками и тротуарами. Длина моста составит 899 м, а площадь сооружения – 23,5 тыс. кв. м. Ввести его в эксплуатацию планируется в 2027 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Новый мост через Каму Фото: Новый мост через Каму

Мост будет возводиться в 7 этапов. На 1-ом этапе реконструируют транспортную развязку на площади Гайдара, на 2-ом – построят собственно мост с подходами. 3-ий этап предполагает возведение дороги от ул. Б. Революции до соединения с ул. Якутская. Этап включает реконструкцию транспортной развязки на пересечении улиц Спешилова – Якутская – Докучаева – дорога Дружбы и строительство путепроводов через железнодорожные пути Свердловской железной дороги, реконструкцию транспортной развязки на пересечении с ул. Спешилова. Во время 4-го этапа реконструируют ул. Екатерининская от примыкания ул. Подгорной, включая развязку на пересечении ул. Екатерининская с ул. Плеханова, ул. Луначарского. На 5-ом этапе построят эстакаду на площади Гайдара в направлении ул. Окулова - ул. Екатерининская, а также на ул. Екатерининская до примыкания ул. Подгорная. На 6-ом и 7-ом этапах снесут существующие здания и строения, попадающие в зону размещения моста, и реконструируют трамвайные пути.

Проектом предусмотрен раздел ряда участков, необходимых для размещения моста КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта Пермского края». В частности для строительства объекта понадобятся части участков дороги по ул. Якутской, ул. Докучаева, Спешилова, М.Жукова, Хохрякова, Ленина, Луначарского (от ул. Крисанова до ул. Плеханова), Петропавловская и Плеханова.

Разработкой документации по планировке территории для моста занималось ООО «Гео-Проект». Стоимость контракта на проектирование моста составила 605,5 млн руб. Окончательная стоимость объекта будет определена после получения заключения госэкспертизы. Ранее эксперты оценивали строительство в 43 млрд руб. О подробностях проекта нового моста краевым властям в апреле этого года рассказали на заседании краевого правительства.