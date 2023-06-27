Лукашенко: на Пригожина повлияли обиженные командиры ЧВК «Вагнер»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на главу ЧВК «Вагнера» Евгения Пригожина, решившего начать мятеж, сильно влияли командиры штурмовых отрядов. По его словам, эти командиры вернулись с фронта «очень обиженные».

«Ребята только с фронта. Они видели тысячи своих погибших ребят. Ребята очень обиженные, особенно командиры. И, как я понял, они очень влияли, я это предварительно вычислил, на самого Пригожина»,— заявил господин Лукашенко (цитата по БелТА).

«Он такой, знаете, героический парень, но на него оказывали давление и влияние очень те, кто руководил штурмовыми отрядами и видел эти смерти. И вот в этой ситуации, выскочив оттуда в Ростов, в таком полубешеном состоянии я с ним веду этот диалог»,— рассказал он.

По словам Александра Лукашенко, после уговоров он сказал Евгению Пригожину, что если тот не отступится, его «раздавят как клопа». «Я говорю: "Женя, никто тебе ни Шойгу, ни Герасимова, никого не отдаст, особенно в этой ситуации. Ты же знаешь Путина не меньше, чем я. Во-вторых, он с тобой не то что встречаться — по телефону разговаривать не будет в силу этой обстановки"»,— рассказал президент Белоруссии про свой диалог с главой ЧВК.

«Но мы хотим справедливости! Нас хотят задушить! Мы пойдем на Москву! Я говорю: "На полпути тебя просто как клопа раздавят. Несмотря на то, что войска (мне об этом Путин долго говорил) отвлечены на соответствующем фронте". Подумай, говорю, об этом»,— добавил он.

В вечернем обращении 26 июня президент Владимир Путин заявил, что бойцов ЧВК «Вагнер» «попытались использовать втемную». Президент считает, что враги России желали добиться братоубийства и раскола общества. Министр иностранных дел Сергей Лавров говорил, что российские спецслужбы разбираются, были ли задействованы иностранные разведывательные службы во время мятежа.

23 июня Евгений Пригожин обвинил Минобороны в ударах по позициям его военных и заявил, что его бойцы идут «разбираться» в Москву. Наемники ЧВК успели занять штаб Южного военного округа в центре Ростова-на-Дону. ФСБ возбудила уголовное дело об организации вооруженного мятежа, которое было прекращено 27 июня. После переговоров Евгения Пригожина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко бойцы ЧВК отошли в «полевые лагеря».

За месяц до этого Евгений Пригожин на фоне трупов солдат ЧВК записал видеообращение к военному руководству России, в котором он потребовал предоставить боеприпасы для своей группировки. В феврале 2023 года глава Евгений Пригожин публиковал фото трупов своих наемников, требуя от Минобороны увеличить поставки боеприпасов. Он также грозил вывести наемников из Бахмута, если командование не предоставит «Вагнеру» больше боеприпасов.

О реакции российского руководства на мятеж — в репортаже Андрея Колесникова «Ъ» «А судьбы кто?».

Анастасия Ларина