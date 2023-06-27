В Россию возобновлены поставки антидепрессанта «Золофт»

Росздравнадзор сообщил о возобновлении поставок антидепрессанта «Золофт», права на который с 2020 года принадлежат американской компании Viatris. Последний раз о перебоях с поставками препарата в Россию сообщалось в октябре 2022 года.

«22 июня 2023 года компания-производитель уведомила Росздравнадзор о возобновлении поставок препарата "Золофт"»,— сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства, не уточняя страну, где изготавливается лекарство.

Как сообщает издание Vademecum, впервые дефицит «Золофта» в России был зафиксирован в 2020 году, затем в 2021-м, в последний раз — в региональных аптеках — в октябре 2022 года. Тогда отсутствие лекарства связывали с проблемами на производстве и ажиотажным спросом.

По данным аналитической компании DSM Group, «Золофт» — один из самых популярных антидепрессантов в России. Доля препарата в 2022 году упала в десять раз, он пропустил вперед «Асентру» (KRKA), «Стимулотон» (Gedeon Richter) и «Серлифт» (индийская Sun).

По данным Eapteka.ru, сейчас в аптеках представлен «Золофт», произведенный дочерней компанией Pfizer. Цена препарата в дозировке 50 мг составляет 344 руб. «Асентра» стоит 134 руб., «Серлифт» — 306 руб., «Стимулотона» в наличии нет.

Международное непатентованное название препарата — «Сертралин». Он входит в группу ингибиторов обратного захвата серотонина. Антидепрессант обеспечивает сбалансированное поступление серотонина, тем самым помогая человеку оставаться спокойным и сосредоточенным.

Препарат часто прописывается пациентам, страдающим от посттравматического стрессового расстройства (ПТСР). В конце мая Минздрав разработал стандарт медпомощи пациентам с ПТСР. По оценке медиков, в группе риска развития расстройства находятся участники боевых действий, жители приграничных территорий, а также врачи, волонтеры и беженцы. Минздрав предложил лечить ПТСР с помощью ароматических ванн, лечебного душа, «воздействия климатом», воздухом и солнцем.

Подробнее — в материале «Ъ» «Минздрав наполняет ванны».

Полина Мотызлевская