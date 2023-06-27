Amazon оспорил введение почтового налога на доставку книг во Франции

Amazon сообщил сегодня, 27 июня, что обжаловал в Государственном совете Франции решение властей страны ввести почтовый сбор на доставку книг. В своей жалобе американская компания ссылается на выводы Еврокомиссии, которая сочла меру французского правительства необоснованной.

В апреле власти Франции приняли решение о введении почтового сбора в размере €3 при онлайн-заказе менее чем на €35. Постановление вступит в силу 7 октября. Как уверяют в правительстве, эта мера должна подтолкнуть граждан к тому, чтобы покупать книги у физических продавцов, а не в онлайне и не в цифровом виде. Таким образом власти пытаются поддержать традиционные книжные магазины.

Amazon, в свою очередь, считает, что эта мера никак не поможет книжным магазинам, но зато ударит по покупательской способности французов. Компания приводит статистические данные, согласно которым покупатели приобретают книги в цифровом формате или заказывают доставку книг на Amazon просто потому, что поблизости от их дома нет книжного магазина. По мнению главы Amazon France Фредерика Дюваля, мера правительства «нанесет вред читателям, авторам и чтению в целом».

Так, в Париже работает более 20% от общего числа французских книжных магазинов, при этом в столице проживает всего 3% населения. В то же время более 90% из примерно 35 тыс. французских коммун не имеют книжных магазинов на своей территории. В результате, как показал опрос Французского института общественного мнения (Ifop) в 2021 году, 45% французов покупают книги в интернете из-за отсутствия физических точек продаж в районе проживания. А в сельских районах этот показатель достигает 81%.

В феврале Еврокомиссия уже изучила ситуацию, сделав вывод о том, что французские власти не привели убедительных доводов в пользу введения почтового сбора.

Кирилл Сарханянц