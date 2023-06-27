Китай ужесточает цензуру в отношении экономических обозревателей в интернете

Китайская социальная сеть Weibo сообщила о закрытии аккаунтов трех экономических аналитиков, которые, по ее словам, распространяли «негативную и зловредную» информацию о ситуации в национальной экономике, в том числе о безработице и ситуации на фондовом рынке.

В числе тех, чей аккаунт был закрыт,— У Сяобао, один из самых известных китайских экспертов в области экономики. На его аккаунт в сети были подписаны около 5 млн человек. Кроме того, колонки У регулярно выходили в ведущем деловом издании Китая Caixin. У Сяобао — автор более десятка популярных книг, включая историю взлета корпорации Tencent Holdings.

Европейские и американские эксперты считают новые гонения на экономических обозревателей продолжением начатой еще в 2021 году кампании по цензурированию тех экспертов, которые выражали скептическое или пессимистическое отношение к ситуации в экономике. В прошлом году из-за своих слишком «медвежьих» взглядов на фондовый рынок из государственной брокерской компании BoCom International был уволен Хон Хао, один из самых уважаемых аналитиков фондового рынка.

Эксперты отмечают, что нынешнее давление происходит на фоне растущих опасений относительно экономического восстановления экономики Китая, пострадавшей от жестких антиковидных ограничений. Кроме того, они говорят и о том, что онлайн-цензура углубляет и без того серьезную проблему получения достоверной и независимой информации по Китаю, что особенно неприятно в условиях, когда инвестиционные перспективы ухудшаются.

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Андрей Келекеев