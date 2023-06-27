Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Орловский завод резиновых изделий строит производственный корпус за 150 млн рублей

Орловский завод резиновых изделий (филиал московского ООО «Объединение Альфапластик») приступил к строительству в облцентре производственного корпуса за 150 млн руб. Об этом сообщили в правительстве региона. Планируется, что запуск корпуса в работу увеличит производительность предприятия на 47%.

В новом корпусе расположат заготовительный и производственный участки. На первом будут изготавливать резиновую смесь, что позволит увеличить производительность завода с 4,5 т в сутки и 1 тыс. т в год до 8 т в сутки и 1,9 тыс. т в год. На производственном участке будут выпускать кровоостанавливающие жгуты в объеме до 2,5 млн штук в год, резиновые медицинские трубки — до 720 т в год, трубки ПВХ — до 1 тыс. т в год.

Реализацию проекта разделили на два этапа. В рамках первого в ноябре 2023 года планируется завершить строительные работы, в декабре — запустить изготовление жгутов и трубок ПВХ. В рамках второго этапа в июне 2024 года планируется запустить производство резиновых смесей. Сроки поставки оборудования для последнего составят 6-7 месяцев.

Сейчас для реализации проекта предусмотрены собственные средства компании в полном объеме, также ведется работа по привлечению льготного займа в объеме до 50 млн руб.

По данным «СПАРК-Интерфакс», орловский завод резиновых изделий ООО «Объединение Альфапластик» зарегистрировано в Орле 2015 году. Директор — Виталий Бузник. ООО «Объединение Альфапластик» зарегистрировано в Москве в 2015 году. Уставный капитал — 33,7 млн руб. Генеральный директор — Сергей Мусатов. Бенефициар — Юрий Смирнов. Выручка за 2021 год составила 333,1 млн руб., чистая прибыль — 50,1 млн руб. Более актуальные данные не раскрываются.

Алина Морозова

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...