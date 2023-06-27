Орловский завод резиновых изделий строит производственный корпус за 150 млн рублей

Орловский завод резиновых изделий (филиал московского ООО «Объединение Альфапластик») приступил к строительству в облцентре производственного корпуса за 150 млн руб. Об этом сообщили в правительстве региона. Планируется, что запуск корпуса в работу увеличит производительность предприятия на 47%.

В новом корпусе расположат заготовительный и производственный участки. На первом будут изготавливать резиновую смесь, что позволит увеличить производительность завода с 4,5 т в сутки и 1 тыс. т в год до 8 т в сутки и 1,9 тыс. т в год. На производственном участке будут выпускать кровоостанавливающие жгуты в объеме до 2,5 млн штук в год, резиновые медицинские трубки — до 720 т в год, трубки ПВХ — до 1 тыс. т в год.

Реализацию проекта разделили на два этапа. В рамках первого в ноябре 2023 года планируется завершить строительные работы, в декабре — запустить изготовление жгутов и трубок ПВХ. В рамках второго этапа в июне 2024 года планируется запустить производство резиновых смесей. Сроки поставки оборудования для последнего составят 6-7 месяцев.

Сейчас для реализации проекта предусмотрены собственные средства компании в полном объеме, также ведется работа по привлечению льготного займа в объеме до 50 млн руб.

По данным «СПАРК-Интерфакс», орловский завод резиновых изделий ООО «Объединение Альфапластик» зарегистрировано в Орле 2015 году. Директор — Виталий Бузник. ООО «Объединение Альфапластик» зарегистрировано в Москве в 2015 году. Уставный капитал — 33,7 млн руб. Генеральный директор — Сергей Мусатов. Бенефициар — Юрий Смирнов. Выручка за 2021 год составила 333,1 млн руб., чистая прибыль — 50,1 млн руб. Более актуальные данные не раскрываются.

Алина Морозова