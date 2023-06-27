Обманувший бывшего вице-мэра финансист Илья Шепелев вышел на свободу

Источники «Ъ» в окружении финансиста Ильи Шепелева рассказали, что он закончил отбывать наказание в виде реального лишения свободы, назначенное ему за обман бывшего вице-мэра Алексея Антиликаторова. Под стражей Шепелев находился с апреля прошлого года. Наказание отбывал в ФКУ ИК-2 УФСИН России по Воронежской области.

В феврале 2022 года Центральный райсуд Воронежа признал Шепелева виновным в попытке обмана (ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ) Алексея Антиликаторова. Финансист получил три года лишения свободы условно за то, что предложил находившемуся под следствием экс-чиновнику добиться для него мягкого наказания за особо крупную взятку (ч. 6 ст. 290 УК РФ, до 15 лет лишения свободы). При получении от экс-чиновника 3 млн руб. Шепелева задержали сотрудники Следственного комитета и ФСБ.

В апреле прошлого года Воронежский облсуд ужесточил наказание: условное наказание изменили на реальное, после чего Шепелева взяли под стражу. 13 июня Центральный райсуд удовлетворил его ходатайство о замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания — исправительными работами.

В свою очередь Алексей Антиликаторов получил шесть лет колонии строгого режима. Под стражей экс-чиновник находится с середины марта 2022 года.

Сергей Толмачев