Прокурор предостерег о недопустимости срыва строительства развязки в Зинино

Прокурор Уфы Сергей Воронов объявил предостережение гендиректору АО «Башкиравтодор» Ильдару Юланову и директору филиала АО «Уралмостострой» «Мостоотряд №30» Василию Чекурову о недопустимости срыва сроков строительства транспортной развязки в поселке Зинино, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Объект, который реализуется по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», был осмотрен господином Вороновым вместе с первым заместителем главы мэрии Сергеем Кожевниковым и представителями «Уралмостостроя».

«Прокурор города заслушал участников выездного совещания, ознакомился с ходом и графиком ремонтных работ, оценил объем и качество их выполнения»,– отметили в пресс-службе.

Работы на объекте должны завершиться 31 июля. Общая длина путепровода составит 106,4 м, а протяженность развязки – 1,8 км.

Как ранее сообщал «Ъ-Уфа», контракт на строительство развязки в Зинино был заключен между «Уралмостостроем» и мэрией в июне 2021 года. Компания предложила исполнить контракт по начальной цене 1,4 млрд руб. Конкурс проводился на первый этап строительства — участка от существующей развязки на трассе М-5 до примыкания к Нагаевскому шоссе. Согласно аукционной документации, нужно снести жилые и нежилые строения и зеленые насаждения, построить путепровод через железнодорожные пути и так далее. На участке дороги должно быть четыре полосы движения, скорость движения по ней составит 80 км/ч. Предполагается, что суточная интенсивность движения на перспективный расчетный срок 20 лет составит 30 тыс. автомобилей.

АО «Уралмостострой» зарегистрировано в апреле 1994 года. Компания занимается строительством мостов и тоннелей. В 2022 году чистая прибыль составила 23,7 млн руб. при выручке 4,7 млрд руб.

АО «Башкиравтодор» является крупнейшим дорожным подрядчиком в Башкирии. Контрольный пакет акций принадлежит министерству земельных и имущественных отношений Башкирии, второй пакет передан госинвесткомпании «Региональный фонд». В 2022 году при выручке 11,2 млрд руб. чистая прибыль составила 29,1 млн руб.

Венера Хисамова

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