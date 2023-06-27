Минобороны сообщило о летно-тактических учениях истребителей над Балтикой

Летно-тактическое учение истребительной авиации проводится над Балтикой, сообщило Минобороны РФ. Су-27 Балтийского флота выполнили стрельбы из по крылатым ракетам и самолетам условного противника.

Минобороны назвало целью учений проверку готовности к «выполнению боевых и специальных задач по предназначению», а также отработку «новых тактических приемов и способов действий с полным использованием боевых возможностей авиационной техники».

Минобороны отметило, что экипажи Су-27 несут круглосуточное боевое дежурство по охране воздушной границы Калининградской области.

В начале июня российские военные провели в Калининградской области и в Балтийском море с группировками Балтийского флота РФ. В них приняли участие до 40 кораблей, до 25 самолетов и вертолетов, до 500 единиц специальной техники. и свыше 3,5 тыс. военнослужащих.

Леонид Уварчев