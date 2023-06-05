Минобороны задействовало в оперативных учениях на Балтике до 40 кораблей

На полигонах Калининградской области и в Балтийском море начались учения с группировками Балтийского флота РФ, сообщили Министерстве обороны. В учениях участвуют до 40 кораблей, до 25 самолетов и вертолетов, до 500 единиц специальной техники. и свыше 3,5 тыс. военнослужащих.

Согласно сообщению ведомства, с 5 по 15 июня в Балтийском море и на полигонах подготовки в Калининградской области пройдут оперативные учения с группировками БФ под руководством командующего вице-адмирала Владимира Воробьева.

«В рамках учения корабельные тактические группы Балтийского флота вышли из пунктов базирования и осуществили развертывание корабельных группировок сил флота в назначенных районах Балтийского моря для выполнения учебных задач»,— поясняют в военном ведомстве. В ходе маневров будут отрабатывать защиту морских коммуникаций и пунктов базирования флота.

Параллельно в Балтийском море проходят учения Baltops с участием флагмана флота США USS Mount Whitney. В этих учениях, проходящих в Эстонии с 3 июня, примут участие более 30 боевых кораблей НАТО и партнеров альянса и около 3,7 тыс. пехотинцев.

Александр Кислов