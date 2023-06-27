США не видят рисков подрыва ЗАЭС и намерения РФ применить ядерное оружие на Украине

США не видят намерений России применить ядерное оружие на Украине, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Он также отметил, что Вашингтон не наблюдает угроз подрыва Запорожской АЭС российскими силами. Президент Украины Владимир Зеленский ранее обвинял в Москву в таких намерениях.

«Мы не видим — за исключением бурной риторики — никакого признака того, что есть какое-то намерение применить ядерные вооружения на Украине. И могу также заверить, что мы не видели ничего, что вынудило бы нас изменить расстановку наших собственных стратегических средств, не предпринимали никаких таких шагов»,— сказал господин Кирби на брифинге. Трансляция велась Youtube-канале Yahoo News.

Господин Кирби заверил, что в США не ставят какой-либо «ярлык», на произошедшие в России события. Так он ответил на вопрос, как в Вашингтоне характеризуют произошедшее. Он также заметил, что нет никаких указаний на то, что произошли изменения в «вертикали командования Вооруженных сил России».

Представитель Белого дома также прокомментировал ситуацию на ЗАЭС. «Мы не видели никаких признаков того, что эта угроза (подрыва.— "Ъ") неминуема, но мы очень внимательно за этим наблюдаем»,— сказал господин Кирби.

Владимир Зеленский ранее в июне обвинил Россию в намерении подорвать ЗАЭС. МИД РФ назвал это «очередной попыткой очернить Россию».

О ситуации на станции — в материале «Ъ» «На Запорожской АЭС повысился провокационный фон».