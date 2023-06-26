Ущерб платежом красен

По решению суда бывший учредитель регоператора по обращению с отходами ООО «Эко-сити» Семен Земсков должен выплатить компании около 200 млн руб. ущерба, который образовался в результате заключения договора по вывозу мусора в 2018 году. С иском обратился нынешний совладелец регоператора Айрат Максадов. В 2020 году по этой причине господин Земсков был исключен из состава участников компании. Ответчик в суде заявлял, что у «Эко-сити» не было убытков в результате исполнения спорного договора, поскольку его цена была рыночной. Это же подтвердила судебная экспертиза, однако суд не счел эти доводы обоснованными. По мнению юристов, в апелляции сумма взыскания может измениться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Арбитражный суд Башкирии обязал бывшего совладельца регионального оператора по обращению с отходами ООО «Эко-сити» Семена Земскова выплатить в пользу компании 200,8 млн руб. С соответствующим иском в суд обратился нынешний совладелец «Эко-сити» Айрат Максадов.

В суде господин Максадов указал, что в 2018 году господин Земсков в качестве гендиректора «Эко-сити» заключил договор на оказание услуг по транспортировке твердых коммунальных отходов с ООО «Эко-сити юг». Заказчик перечислил исполнителю 432,6 млн руб., в свою очередь, «Эко-сити юг» заключило до момента своей ликвидации в июле 2020 года 25 договоров на вывоз ТКО и перечислило субподрядчикам 231,7 млн руб. Разницу этих сумм — 200,8 млн руб.— Айрат Максадов считает ущербом, нанесенным «Эко-сити».

По мнению истца, договор был заключен Семеном Земсковым на невыгодных условиях по завышенной цене. Целью договора было выведение средств компании, указал господин Максадов. Гендиректор и владелец «Эко-сити юг» Николай Борков был водителем Семена Земскова.

ООО «РО “Эко-сити”» зарегистрировано в Стерлитамаке в 2016 году. Господин Земсков был единственным учредителем «Эко-сити» с конца 2017 года. В марте 2018 года он уступил 33% в уставном капитале Айрату Максадову и 30% — Айнуру Гайнуллину. Сегодня совладельцами являются Айрат Максадов и Артур Сафаргалеев. Компания обслуживает третью территориальную зону, включающую Кумертау, Салават, Сибай, Стерлитамак и 18 районов республики. В 2022 году чистая прибыль составила 1,4 млн руб. при выручке 1,9 млрд руб.

Ранее, в 2020 году, в рамках иска об исключении господина Земскова из числа учредителей регоператора, арбитражный суд Башкирии счел недоказанным недобросовестное поведение Семена Земскова. При определении ущерба не учитывались расходы по исполнению договора, а также затраты на покупку контейнеров, содержание мусорных площадок, говорилось в решении. Однако позже Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд все же исключил господина Земскова из состава участников, так как он не смог объяснить обоснованность заключения договора по завышенным тарифам. Кассация в 2021 году оставила это постановление в силе.

Доводы судов по этому делу легли в основу решения по заявлению господина Максадова о взыскании убытка с Семена Земскова.

В прошлом году Семен Земсков подал встречный иск к «Эко-сити» на 35,8 млн руб. действительной стоимости своей доли в компании (ему принадлежало 37%), а также 2,3 млн руб. процентов. Также ответчик заявил, что у «Эко-сити» не возникло убытков в результате исполнения спорного договора, поскольку его цена была рыночной. Судебная экспертиза причиненные регоператору убытки не выявила. Однако суд не признал их выводы обоснованными, отметив, что ответчик не представил доказательства, «безусловно свидетельствующие об отсутствии своей вины в причинении заявленных убытков».

Во встречном иске Семену Земскову было отказано, так как стоимость чистых активов «Эко-сити», согласно выводам судебной экспертизы, в конце 2019 года была отрицательной. При таких условиях выплата действительной стоимости доли невозможна, пришел к выводу суд. На конец 2022 года стоимость чистых активов составила 20,7 млн руб.

Семен Земсков от комментариев вчера воздержался.

«Судебный акт основан на ранее принятом судебном акте об исключении ответчика из общества, где суд установил, что Земсков причинил убытки обществу. Этот факт не нуждается в доказывании. Главный вопрос касается размера этих убытков. Тут вопрос сложнее. Истец заявил требование о взыскании 200 млн. Суд первой инстанции поставил под сомнение указанную сумму и назначил по делу экспертизу, однако впоследствии результаты судебной экспертизы не принял и принял на веру расчеты истца»,— комментирует адвокат Аскар Мингазетдинов. Он не исключает, что в суде апелляционной инстанции может встать вопрос о назначении повторной экспертизы, по результатам которой сумма взыскания может измениться.

Влада Шипилова