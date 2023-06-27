Спикер зайдет слева

Спикер верховного совета (ВС) Хакасии Владимир Штыгашев, недавно вышедший из «Единой России» (ЕР), стал одним из лидеров КПРФ на выборах депутатов нового созыва республиканского парламента. Он занял вторую строчку партсписка вслед за главой региона — коммунистом Валентином Коноваловым, одновременно баллотирующимся на второй срок. По оценке политолога, переход политика такого уровня из ЕР в лагерь оппозиции беспрецедентен для российских регионов в последнее десятилетие. Как результат, Хакасия по итогам сентябрьских выборов может остаться единственным субъектом федерации, где КПРФ является фактически правящей партией без согласования с Кремлем.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спикер верховного совета Хакасии Владимир Штыгашев, вышедший из «Единой России», занял вторую строчку партсписка КПРФ

Фото: Пресс-служба Законодательного собрания Красноярского края Спикер верховного совета Хакасии Владимир Штыгашев, вышедший из «Единой России», занял вторую строчку партсписка КПРФ

Фото: Пресс-служба Законодательного собрания Красноярского края

На состоявшемся 24 июня втором этапе конференции хакасского регионального отделения (РО) КПРФ был утвержден список кандидатов от партии на предстоящих в сентябре выборах депутатов ВС. В общереспубликанскую часть списка вошли глава региона Валентин Коновалов, спикер ВС Владимир Штыгашев, председатель комитета ВС по бюджету и налоговой политике Олег Иванов, а также адвокат Олег Земцов. «Таким образом, на осенних выборах в Хакасии объединенные силы коммунистов, патриотов и беспартийных будут представлять сегодняшние руководители исполнительной и законодательной властей республики»,— подвели итог процедуре выдвижения в РО КПРФ.

Напомним, в Хакасии по партспискам избираются 25 депутатов ВС, еще столько же — в одномандатных округах. В 2018 году Владимир Штыгашев занимал вторую строчку партсписка ЕР.

Как сообщал „Ъ-Сибирь“, 15 июня господин Штыгашев написал заявление о выходе из «Единой России», в которой состоял более 15 лет. На минувшей неделе в интервью республиканским СМИ спикер регионального парламента говорил о том, что покинул ряды этой партии, поскольку «всякие люди недостойные там находятся». «Под руководством коммуниста Валентина Коновалова правительство Республики Хакасия обеспечило выполнение бюджета, за 2021–2022 годы удвоив бюджет. Такого примера в истории современной России за 30 лет не было»,— заявил Владимир Штыгашев на конференции КПРФ, объясняя свое появление в партсписке Компартии.

Олег Иванов и Олег Земцов также являются беспартийными. Господин Иванов на предыдущих выборах в 2018 году баллотировался в одномандатном округе от Партии пенсионеров.

Владимир Штыгашев выдвинут также кандидатом от КПРФ в одномандатном округе №9. Он возглавляет там и территориальную группу кандидатов. В этом округе от ЕР баллотируется директор ООО «Абазинский рудник» Виталий Михеев, а тергруппу возглавляет мэр города Абазы Валентина Филимонова.

«Логика событий привела старейшину региональной политики (Владимир Штыгашев возглавляет ВС с начала 1990-х годов.— „Ъ“) к нам. Включение в первую тройку, то есть заведомый мандат, — это не подарок и не просто знак уважения. Симбиоз взаимовыгоден. Очевидно, партия связывает с участием Штыгашева наращивание результатов по обеим кампаниям. Также крайне важно для жителей республики ощущение безопасности и стабильности на фоне больших потрясений для всего государства. Штыгашев выполняет и эту роль гаранта порядка просто своим личным авторитетом»,— уверен депутат ВС от КПРФ Тайир Ачитаев.

В РО ЕР не стали комментировать новый виток в политической карьере господина Штыгашева. Один из участников праймериз «Единой России» по отбору кандидатов в ВС уже после выхода спикера из партии сказал „Ъ“, что хотел бы видеть Владимира Штыгашева в качестве союзника секретаря РО ЕР и кандидата на пост главы Хакасии Сергея Сокола. Депутат ВС Михаил Молчанов, вошедший в первую тройку партсписка ЛДПР, ранее говорил „Ъ“, что, расставшись с ЕР, Владимир Штыгашев не сможет получить пост спикера в новом созыве.

Президент Центра развития региональной политики Илья Гращенков считает смену Владимиром Штыгашевым партийных ориентиров «беспрецедентным событием, поскольку ни разу за последние лет 10 как минимум фигура уровня спикера не переходила из одной партии в другую, тем более из „Единой России“ в КПРФ». «Конкретно в Хакасии это делает КПРФ партией власти и укрепляет позиции Коновалова. Выигрыш оппозиционного кандидата приведет к тому, что Хакасия останется последним регионом, где коммунисты удерживают власть не согласованным путем, как в Орловской или Ульяновской областях, а именно за счет широкой поддержки населения»,— отметил политолог. По мнению руководителя коммуникационного агентства Sibmedia Agency Василия Дамова, «в руках Штыгашева за 30 лет оказалась масса „ниточек“ чисто административных». «В муниципалитетах есть масса лояльных к нему людей, которые могут не очень заметно в ходе кампании начать помогать коммунистам и мешать единороссам»,— считает он.

В ГАС «Выборы» пока не занесен ни один партийный список кандидатов на выборах в ВС. Как сообщал „Ъ“, ранее свои партсписки утвердили РО «Единой России», ЛДПР, «Родины». Как сообщили в республиканской избирательной комиссии, выдвижение кандидатов в депутаты ВС продлится до 18:00 9 июля.

Валерий Лавский