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Коммерсантъ FM
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Павел Красноруцкий ушел с поста главы Росмолодежи на фоне обвинения в хулиганстве на борту самолета

Председатель Российского союза молодежи Павел Красноруцкий сообщил о досрочном сложении полномочий. Он заверил, что принятое решение — его «личная позиция и инициатива». Он возглавлял РСМ с 2012-го.

Павел Красноруцкий

Павел Красноруцкий

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Павел Красноруцкий

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Это действительно длинный и интересный путь. Путь, пройденный в команде друзей и единомышленников, но приходит такая пора, когда нужно двигаться дальше. Я принял решение о досрочном сложении полномочий председателя РСМ на внеочередном съезде РСМ»,— написал господин Красноруцкий во «ВКонтакте».

18 июня стало известно, что в отношении Павла Красноруцкого составили протокол о мелком хулиганстве. Как сообщали в правоохранительных органах, на борту самолета Ханты-Мансийск—Москва он «нецензурно высказывался в отношении бортпроводников и отказывался выполнять их требования». Предварительно установили, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Сам Павел Красноруцкий признавал, что употреблял алкоголь на борту, однако информацию о конфликте отрицал. «Наверное, что неправильно было,— мы громко разговаривали и, наверное, мешали. А потом мы приземлились, сотрудники полиции встретили и составили протокол за противоправное нарушение»,— объяснял господин Красноруцкий.

Лусине Баласян

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