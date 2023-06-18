Примирение через отставку

Противоречия между губернатором Пермского края Дмитрием Махониным и главой Перми Алексеем Демкиным могут разрешиться досрочной отставкой градоначальника. По данным «Ъ», господин Демкин может покинуть свой пост до конца июня и, по одной из версий, занять должность в правительстве региона. В пресс-службах администрации губернатора и мэрии Перми ситуацию не комментируют. Ранее господин Махонин публично критиковал работу руководства областного центра, но утверждал, что не конфликтует с главой города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и мэр Перми Алексей Демкин (слева)

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и мэр Перми Алексей Демкин (слева)

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Как стало известно «Ъ», глава Перми Алексей Демкин может покинуть эту должность до конца июня. По данным информагентства Ura.ru, во время личной встречи на Петербургском экономическом форуме пермский губернатор Дмитрий Махонин якобы убедил господина Демкина уйти в отставку. Предполагается, что после этого он получит пост вице-премьера в краевом правительстве.

Как утверждают собеседники «Ъ», знакомые с ситуацией в мэрии Перми, вместе с Алексеем Демкиным горадминистрацию могут покинуть первый замглавы города Эдуард Хайруллин и вице-мэр по развитию инфраструктуры Игорь Субботин. По словам одного из источников, глава Перми якобы был готов покинуть свой пост после Дня города 12 июня: «Для него было принципиально провести это мероприятие, отпраздновать 300-летие города».

Впрочем, другой собеседник «Ъ» назвал договоренности между краевыми и городскими властями «очень зыбкой конструкцией», которая «может рассыпаться в любой момент».

В пресс-службе мэрии и департаменте информационной политики администрации губернатора от комментариев отказались.

Ранее, как сообщал «Ъ», Дмитрий Махонин планировал забрать на краевой уровень ряд финансово емких полномочий мэрии Перми. Речь идет, в частности, о земельных отношениях, теплоснабжении и водоснабжении, образовании, торговле, наружной рекламе, обращении с отходами и ритуальных услугах. Соответствующие законопроекты находятся на рассмотрении заксобрания Пермского края. На встрече с руководством местных СМИ 8 июня губернатор объяснял журналистам, что перераспределение полномочий в пользу краевого правительства повысит оперативность и эффективность госуправления.

При этом господин Махонин отрицал конфликт с Алексеем Демкиным, уверяя, что «невозможно наличие конфликта между начальниками и подчиненными», но не скрывал неудовлетворенности работой мэрии: «Кто-то компетентен в строительстве домов, дорог, социальных объектов, а кто-то — в выдаче грамот. Пусть каждый занимается своей компетенцией: коллеги в городе выдают грамоты, а мы будем работать».

Алексей Демкин был утвержден главой Перми в 2020 году на пятилетний срок решением городской думы. До перехода на муниципальную службу он был гендиректором крупнейшей в регионе строительной компании АО ПЗСП, а также возглавлял комитет гордумы по вопросам градостроительства.

По данным источников «Ъ», сейчас обсуждаются несколько кандидатов на пост главы Перми на случай досрочной отставки господина Демкина.

Среди них вице-премьер регионального правительства по вопросам развития инфраструктуры Андрей Алякринский, экс-глава администрации Перми, краевой вице-премьер Дмитрий Самойлов и председатель инфраструктурного комитета заксобрания Пермского края, советник губернатора Павел Черепанов. Последний заявил «Ъ», что обсуждать кандидатуры на должность мэра при действующем главе городе некорректно: «У города есть глава, он продолжает работать. Никаких предложений ко мне не поступало».

Политконсультант Людмила Ознобишина считает, что в последнее время отношение краевых властей к региональной столице изменилось. «В 2020–2021 годах мэрство воспринималось как принадлежность к команде губернатора в качестве ключевого игрока. Сейчас же в связи с подготовкой к 300-летию Перми и переходом управленческих команд в почти мобилизационный режим работы условия изменились. Из "игрока команды губернатора" глава Перми превратился в подчиненного, поменялось и содержание взаимоотношений внутри региональной вертикали власти. Следовательно, возникает вопрос: есть ли смысл продолжать работать в городе на должности без политической и экономической субъектности»,— говорит эксперт.

Политтехнолог Виктор Соколов предполагает, что Алексей Демкин может попытаться «обменять» свою отставку на должность в краевой власти: «Полагаю, для него важно остаться в системе, чтобы иметь возможность лоббировать интересы своего предприятия. Так что возвращение в бизнес считаю маловероятным». По мнению эксперта, конфликт между мэром и губернатором в преддверии выборов президента-2024 может привлечь внимание федеральных властей с «непредсказуемыми для Пермского края кадровыми последствиями».

Константин Кадочников, Вячеслав Суханов, Пермь