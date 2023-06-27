Стиснуть зубы

Рынок стоматологических услуг в Петербурге, пережив шок 2022 года, постепенно приходит в себя. Мнения экспертов, чего ожидать по итогам 2023 года, разделились.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Прошлогоднее снижение спроса на стоматологические услуги на 20–25% аналитики объясняют ростом цен и частичным оттоком платежеспособных клиентов из страны

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Прошлогоднее снижение спроса на стоматологические услуги на 20–25% аналитики объясняют ростом цен и частичным оттоком платежеспособных клиентов из страны

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По итогам 2022 года, согласно данным BusinesStat, спрос на коммерческую стоматологию в стране упал до 71,3 млн с 77,7 млн приемов в 2021 году. При этом даже в не самом лучшем с точки зрения спроса пандемийном 2020 году речь шла о 74,2 млн приемов, не говоря уже о 2018-м, когда объем рынка стоматологических услуг оценивался в 271,1 млн приемов. Прошлогоднее снижение спроса аналитики объясняют ростом цен и частичным оттоком платежеспособных клиентов из страны.

В Петербурге спрос упал на 20–25%, отмечает Дмитрий Морозов, директор по экономике и финансам медицинского холдинга «Вероника». Особенно, по его словам, это коснулось лечения длительного характера — ортопедии, ортодонтии.

Екатерина Чижова, генеральный директор стоматологического центра «Дентсовет», уточняет, что поначалу, сразу после февральских событий, поток пациентов увеличился. «Пациенты стремились зафиксировать цены на лечение, в основном на протезирование и имплантацию, ожидая их роста»,— поясняет госпожа Чижова. Однако весенний ажиотаж довольно быстро сменился долгой паузой.

Если где-то убыло, значит, где-то прибыло

На появлении этой паузы сказался и рост цен на стоматологические услуги. «Петербуржцы экономили денежные средства и откладывали несрочные приемы до лучших времен. Некоторые потребители стоматологических услуг перешли в клиники эконом-класса. Пациенты с невысокими доходами стали лечить зубы по полисам ОМС»,— поясняют в BusinesStat. «Цены на стоматологические услуги действительно возросли,— подтверждает госпожа Чижова,— но не запредельно. Многие центры не поднимали их совсем, пытаясь сохранить поток пациентов и работая с меньшей прибылью».

По словам господина Морозова, рост цен на услуги был вынужденный, так как большая часть материалов, оборудования, инструментов ввозилась из-за рубежа, а после санкций логистика усложнилась, что сказалось на себестоимости. При этом отечественных аналогов сопоставимого качества нет. Многие компании вообще ушли из России, из-за чего стоматологи вынуждены были в срочном порядке искать замену их продукции. Как в свое время отмечали в GxP News, весной 2022 года врачи стоматологических клиник жаловались на отсутствие шовного материала для хирургии, а, например, после ухода американского производителя популярных в России элайнеров для выравнивания прикуса и закрытия доступа к его цифровой системе российские стоматологи столкнулись с проблемой изготовления кап для новых клиентов.

Екатерина Чижова, исходя из опыта открытия центра в самый разгар кризиса 2022 года, оценивает повышение стоимости стоматологических материалов и оборудования в 20–30%. «Мы получили лицензию в июле 2022 года,— рассказывает госпожа Чижова.— Закупка оборудования и материалов совпала по времени с началом СВО. Резкое прекращение торговли с европейскими поставщиками привело к отсутствию товаров на складах и росту цен. Сроки поставок сильно увеличились. Приходилось на ходу менять модели и образцы стоматологических аппаратов, в результате возникли проблемы с монтажом. Но со всем справились. А спустя пару месяцев после открытия из-за частичной мобилизации поток пациентов, который и без того был далек от совершенства, еще больше сократился».

Это не единственный пример появления новых стоматологических клиник в городе. По некоторым оценкам, в 2022 году их было открыто свыше 150. Сегодня, по данным сервиса 2ГИС, в Петербурге насчитывается почти 1,8 тыс. стоматологических учреждений, включая частные и государственные кабинеты, отделения, в том числе в многопрофильных клиниках, диагностические центры.

По мнению экспертов BusinesStat, в целом ситуацию в стоматологии в 2022 году можно назвать стабильной благодаря поддержке госсектора. Как пояснили в компании, для эффективного функционирования системы здравоохранения правительством России были приняты меры для упрощения закупки медтехники и расходных материалов, именно это позволило поддержать государственные медучреждения в условиях нового кризиса и частичного перераспределения спроса в сектор ОМС. По расчетам BusinesStat, в прошлом году выручка петербургских стоматологических медучреждений могла составить более чем 100 млрд рублей. При этом частная стоматология, по данным СМИ, ссылающихся на оценку Ассоциации частных клиник Петербурга, в 2022 году просела в доходах на 10%.

Оптимистическая трагедия

Текущий год для стоматологии вряд ли будет простым, полагают эксперты. При этом в BusinesStat отказались делать какие-либо прогнозы по Петербургу. Господин Морозов рассматривает два возможных варианта. «Позитивный прогноз: спрос на стоматологические услуги стабилизируется на уровне 2022 года. Негативный: спрос сократится еще на 5–10% к уровню 2022 года»,— комментирует он.

По мнению господина Морозова, основные тренды в стоматологии будут диктоваться доступностью новых технологий, материалов и оборудования. «В этом смысле ничего трагичного не происходит, предложение сократилось, но оно есть,— говорит эксперт.— Другое дело, что, помимо логистики, есть серьезные сложности в прогнозах стабильности сотрудничества на сколько-нибудь длительный период, хотя бы на период внедрения той или иной инновации. Иными словами, производя крупные инвестиции во внедрение передовых технологий, инвестор не получает никаких гарантий, что он сможет довести до конца процедуру внедрения, так как на любом этапе сотрудничество может быть прекращено в одностороннем порядке».

По его словам, сегодня часть компаний, чтобы хоть как-то сводить концы с концами, ушла в тень. «Небольшие клиники из-за сложной ситуации в отрасли не в состоянии конкурировать с крупными игроками, и чтобы остаться на плаву, сокращают свои издержки за счет невыполнения финансово емких требований, которые предъявляются к учреждениям с лицензией на медицинскую деятельность»,— поясняет эксперт. По его словам, этот «серый» сегмент за счет демпинга оттянет на себя весомую часть пациентов. В итоге качество услуг упадет, что, в свою очередь, может привести к росту недоверия к коммерческой стоматологии со стороны пациентов.

Госпожа Чижова надеется на лучшее. В целом, по ее словам, ситуация стабилизировалась: налажена логистика, все меньше проблем с оплатой поставок импортной стоматологической продукции, часть иностранных компаний, которые сомневались уходить или нет, приняли окончательное решение, те, кто остался, достаточно успешно сотрудничают, недостающие материалы поставляют азиатские партнеры без потери качества, достойное развитие должно получить импортозамещение. По ее словам, с начала 2023 года оживились и клиенты, появились запросы на дорогостоящее лечение, например, вырос интерес на протезирование на имплантатах «все на 4 или 6». В любом случае, по ее словам, как бы ни развивались события, главную ставку следует делать на качество медицинской помощи. «А это — врачи с их опытом и профессионализмом,— уточнят госпожа Чижова.— Я — оптимист и искренне верю в то, что отечественная стоматология будет успешно развиваться».

Полина Макарова