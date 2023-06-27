«Мы возвращаем тяжелым пациентам качество жизни»

Совсем недавно в Северной столице открылась новая, уже четвертая в Петербурге, клиника федеральной сети МЕДСИ. Медицинский центр семейного формата оказывает помощь взрослым и детям. О центрах экспертизы, учебной базе и дальнейших перспективах корреспонденту Business Guide Татьяне Крамаревой рассказывает главный врач и директор клиники МЕДСИ в Петербурге Владимир Остроменский.

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BUSINESS GUIDE: Владимир Владимирович, каковы компетенции клиник МЕДСИ в Петербурге, какие точки дальнейшего роста вы видите?

ВЛАДИМИР ОСТРОМЕНСКИЙ: В рамках нашей сети действуют как крупные медицинские центры, оказывающие помощь широким слоям населения, так и специализированные центры экспертизы. Важным направлением работы клиник Санкт-Петербурга является оказание помощи по социально значимым заболеваниям. В рамках онкологии мы имеем высокопрофессиональную экспертизу диагностики и лечения, включая как хирургический профиль практически по всем направлениям (гинекология, урология, хирургия щитовидной железы, маммология, хирургия кишечника и т. д.), так и терапевтический. В дополнение к уже имевшимся возможностям в этом году в Москве открылся Центр лучевой терапии МЕДСИ, поэтому мы можем оказывать весь спектр помощи онкологическим пациентам вне зависимости от локализации новообразований и их вида.

В рамках направления урологии — большая экспертиза как восстановительного урологического лечения, так и оперативного при доброкачественных и злокачественных новообразованиях, мочекаменной болезни и ряде других патологий.

Существенный объем в структуре оказания медицинской помощи приходится на восстановительную хирургию после травм в области малого таза. Это очень кропотливая, многоэтапная работа, которая требует от врача высоких навыков и компетенций. Наши пациенты по этому профилю — горняки, работники тяжелых промышленных производств.

Еще одно важное направление — реконструктивная пластическая хирургия для детей. В нашем многопрофильном центре в Петербурге работает единственный в России специализированный Центр лечения гигантских невусов. Здесь проводят взрослым и детям операции любого уровня сложности и локализации невусов, в том числе с использованием микрохирургической техники, применяются не имеющие аналогов технологии удаления невусов лица, авторские методики лечения и реабилитации. С 2021 года успешно прооперировано более 600 пациентов.

Очень сильная хирургическая помощь, отоларингология, причем как консервативная, так и оперативная, с применением эндоскопических технологий. Высокие компетенции по лечению заболеваний суставов в отделении травматологии. Проводятся технически сложные малоинвазивные операции по замещению одномыщелковым протезом для восстановления коленного сустава.

Центр лучевой диагностики МЕДСИ оснащен самым современным оборудованием для магнитно-резонансной томографии, компьютерной томографии, что позволяет проводить высокоточную диагностику пациентам любого возраста, в том числе детям, под наркозом, с контрастированием. Применяются технологии искусственного интеллекта.

Оборудование Центра эндоскопической помощи позволяет одновременно проводить диагностику и лечение любых патологий и любой локализации, в том числе под седацией.

Философия клиник МЕДСИ — профилактическая помощь, диагностика и раннее выявление заболеваний. Эндоскопия предоставляет возможности эффективно выявлять онкологические патологии, подключать мультидисциплинарную команду специалистов для принятия оперативного плана лечения пациента.

Перспективным направлением является гинекология, ведение беременных пациенток. В этом году мы открыли Школу для беременных, где будущие мамы могут готовиться к появлению малыша под контролем наших специалистов.

Важным медицинским направлением не только в Петербурге, но и в стране в целом является реабилитация. Отделение реабилитации МЕДСИ позволяет оказывать помощь неврологическим больным, детям и взрослым, пациентам после травм. Здесь в комплексе работают врачи-реабилитологи, врачи лечебной физкультуры, врачи-физиотерапевты вместе с мануальными терапевтами, остеопатами, массажистами. Мы занимаемся восстановлением тяжелобольных пациентов, полностью возвращая им качество жизни.

BG: Ваши пациенты наверняка не только петербуржцы. Из каких еще регионов к вам преимущественно обращаются?

В. О.: Очень много пациентов из Карелии, Коми, Новгородской и Псковской областей — из соседних с Санкт-Петербургом субъектов СЗФО. Большой поток пациентов с Дальнего Востока. В Центр лечения гигантских невусов приезжают пациенты из других стран: Казахстана, Узбекистана, европейских государств, потому что наша методика не имеет аналогов и получить такое лечение где-либо еще невозможно.

BG: Почти три десятка направлений оказания медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной, в многопрофильном центре требуют специалистов высокого класса…

В. О.: В нашем коллективе трудятся высокопрофессиональные клиницисты. Отделение урологии возглавляет Илья Александрович Назаров — один из лучших урологов нашего города. Онкологическим отделением химиотерапевтического лечения руководит Евгений Витальевич Ледин — настоящий талант в своей специальности. Во главе отделения онкогинекологии — известный онколог Эдуард Дмитриевич Гершфельд. Во главе отделения детской восстановительной хирургии стоит Ольга Васильевна Филиппова, а отделение пластической хирургии возглавляет Герман Владимирович Медведев.

Особое внимание следует уделить отделению пластической хирургии. Здесь выполняются операции по восстановительной хирургии: работают челюстно-лицевые хирурги, хирурги-кистевики. Благодаря наличию специального микрохирургического оборудования выполняются микроскопические малоинвазивные операции, например, на лимфатических сосудах, что важно для онкологических пациентов.

Мы всегда подходим к лечению пациентов комплексно. Недавно был очень тяжелый случай, когда пациент получил производственную травму с потерей около 50% костей лицевого скелета. С помощью 3D-печати хирурги МЕДСИ воссоздали костную ткань. А в ходе операции одномоментно были восстановлены обе челюсти и кожные покровы.

BG: Высокотехнологичная помощь предполагает соответствующее оборудование?

В. О.: Во всех клиниках МЕДСИ оборудование ведущих производителей. У нас очень развиты внутрисетевые стажировки, командировки специалистов для обмена методиками, поэтому важна унификация оборудования. К примеру, все четыре наших операционных оснащены оборудованием фирмы Karl Storz, позволяющим выполнять операции малоинвазивным доступом. Аппараты МРТ и КТ — марки General Electric, ведущего производителя данного оборудования. При открытии новых филиалов в Санкт-Петербурге мы стараемся, чтобы парк оборудования совпадал с таковым в головном многопрофильном центре. Специалисты, работающие на привычном оборудовании, могут в полной мере использовать его возможности на благо пациентов: функционал аппаратов одного и того же назначения у разных производителей может не совпадать.

BG: Есть ли у врачей МЕДСИ интерес к научной деятельности?

В. О.: Да, МЕДСИ занимается не только лечением пациентов, но и обучением собственного персонала, научными разработками, наши специалисты всегда принимают участие в научных конференциях, обмениваются опытом с другими врачами, в том числе и за рубежом.

В рамках сети работает Медицинская академия МЕДСИ для повышения квалификации сотрудников, профессиональной переподготовки, получения дополнительного образования. Мы не экономим деньги на образовании, потому что врачи всегда должны повышать свои компетенции. Ведь от этого зависит главное — здоровье наших пациентов.

Мы также уделяем много времени совершенствованию организационных процессов, заведующие отделениями, руководители клиник, крупных филиалов постоянно проходят обучение, чтобы совершенствовать управленческие навыки. Например, сейчас все руководители клиник МЕДСИ из разных регионов России проходят обучение в Школе управления «Сколково», где совместно с нашей компанией была запущена программа обучения топ-менеджмента в коммерческом здравоохранении. Таким образом, мы растим новых сильных управленцев для нашей команды.

Издается медицинский журнал для пациентов, готовится к выходу журнал для медицинского сообщества, где аккумулируется новейший опыт наших клиник. Мы активно участвуем в научных конференциях, ведем исследования по целому ряду направлений: по роботизированной хирургии, клеточным технологиям, исследованиям генетических заболеваний. В рамках МЕДСИ также действует Центр цифровизации здравоохранения. Обмен опытом на постоянной основе — необходимое условие для развития.

На базе клиники в Санкт-Петербурге действует одна из кафедр академии МЕДСИ — кафедра пластической хирургии. Сотрудники кафедры активно делятся опытом как с пластическими хирургами, так и с хирургами других хирургических специальностей — чаще всего это хирурги-гинекологи и урологи.

В феврале нынешнего года в течение месяца стажировку в нашей клинике по онкологии и пластической хирургии проходили три ординатора из московского Сеченовского университета. Они были абсолютно удовлетворены результатами, потому что в ежедневном режиме получали как теоретические знания, так и практические навыки.

Мы уже являемся учебной базой нескольких вузов и ведем переговоры с научно-практическими учреждениями города, чтобы стать площадкой для обучения ординаторов и получения последипломного образования.

BG: Делая акцент на цифровизации, какие цифровые технологии вы применяете для удобства пациентов?

В. О.: Телемедицинское приложение SmartMed позволяет пациентам в режиме реального времени получить максимум информации о своем здоровье. Приложение напомнит о необходимости комплексного обследования, подскажет, когда прийти на прием к врачу. В приложении отражаются все данные об исследованиях, вся медицинская карта пациента. Через SmartMed можно записаться на телемедицинскую консультацию к врачу МЕДСИ или на очный прием. Кроме того, у нас действуют чат-боты, задача которых — проинформировать пациента о его возможностях в МЕДСИ: о том, какие услуги он может получить, как прийти на прием, как маршрутизироваться внутри клиники.

Создано отдельное подразделение, занимающееся медицинскими инновациями. Цифровизация здравоохранения — один из векторов развития клиники. Мы, без преувеличения, пионеры в стране по цифровым технологиям в медицине и стараемся этот вектор развития сохранять. В частности, внедренный в нашу информационную систему искусственный интеллект (ИИ) помогает выполнять автоматический контроль качества оказания помощи. ИИ в режиме реального времени проверяет полноту врачебных назначений, оценку состояния здоровья пациента, соответствие назначений клиническим рекомендациям оказания помощи, а если есть нарушения, подсказывает и врачу, и руководителю этого врача, на что обратить внимание.

МЕДСИ, кстати, единственная российская сеть частных клиник, где десять филиалов на сегодняшний день уже прошли добровольную сертификацию Минздрава «Качество и безопасность медицинской деятельности», а еще семь клиник проходят эту сертификацию в настоящее время и благополучно завершат ее до конца года.

И это ежедневно работающая философия! У нас действует система независимого внутреннего аудита. И сотрудники относятся к аудиторам с благодарностью, а не воспринимают это как рычаг наказания. Мы изменили психологию сотрудников: привлекаем их внимание к недоработкам и недочетам, ведь мы работаем на сохранение жизни и здоровья пациентов. Этот подход мы транслируем, чтобы и другие клиники могли его правильно воспринимать, потому что считаем, что только так мы сделаем отечественную медицину лучшей в мире.