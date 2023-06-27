Постпандемия меняет приоритеты

После завершения пандемии коронавируса темпы роста рынка медицинской диагностики в Санкт-Петербурге несколько приостановились, но все же остаются высокими.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Антироссийские санкции из-за начала СВО не минули участников рынка медицинских исследований. Правда, за последние месяцы они смогли отрегулировать свою работу и подстроиться под текущие реалии

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Антироссийские санкции из-за начала СВО не минули участников рынка медицинских исследований. Правда, за последние месяцы они смогли отрегулировать свою работу и подстроиться под текущие реалии

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По оценке экспертов, в Санкт-Петербурге работает более двухсот медицинских организаций, представляющих услуги диагностики. За последние три года количество таких медцентров в городе существенно увеличилось, причиной этого стал спрос на диагностику COVID-19. В середине 2022-го пандемия коронавируса завершилась, начал наблюдаться спад интереса к таким исследованиям, что привело к снижению роста темпов рынка диагностики. Тем не менее, считают специалисты, в целом рынок меддиагностики в городе остается активным, в том числе за счет роста спроса на другие обследования и услуги.

Задел прочности

Этот рынок в городе действительно изменился, считает заведующий сектором психологического сопровождения РАНХиГС Дмитрий Балашов, активно изучавший в последние годы данный сегмент рынка медицинских услуг. «Для понимания причин надо вспомнить события, которые так сильно изменили нас за последние три года. Время пика заболеваемости ковидом привело к огромному спросу на медицинскую диагностику, и количество центров, предлагавших ее, заметно увеличилось. Многие предприниматели решили открыть лаборатории именно на волне спроса диагностики ковида. Однако оказалось, что все не так однозначно. Жесткие условия лицензирования такой деятельности, необходимость солидных вложений в работу центра, а также колебания спроса на услуги привели к тому, что на плаву остались только центры, которые работали ранее, имели хороший задел прочности и достаточно грамотно проявили себя в сложный период эпидемии»,— рассуждает эксперт.

Схожие выводы о ситуации на рынке делают и его участники. Действительно, тенденция прошлого года, которая в большей степени отразилась на игроках рынка лабораторной диагностики,— это снижение объемов ковидных исследований, рассказывает заместитель генерального директора лабораторной службы «Хеликс» Дарья Горякина. «Если в 2020–2021 годах ковид был драйвером для лабораторий, то в прошлом году из-за сокращения заболеваемости люди стали реже сдавать анализы на коронавирус. В этой ситуации небольшие лаборатории, которые открылись на волне COVID-19 и делали ставку именно на ковидные анализы в каталоге, стали закрываться, так как за этот период им не удалось развить собственный бренд, и они не привыкли работать в условиях высокой конкуренции, добавляя ценность услуги для клиента с помощью сервиса или IT-решений. Стабильно продолжают работать крупные федеральные лаборатории, конкуренция между ними по-прежнему довольная высокая, особенно в Москве и Санкт-Петербурге»,— говорит она.

Линейка тестов на определение коронавирусной инфекции демонстрирует снижение по вполне понятным причинам, отмечает генеральный директор «Инвитро-Северо-Запад» Елена Чернер. «Да, на рынке Петербурга за последние годы произошли изменения, открылись новые медицинские центры, а также медицинские офисы компаний, специализирующихся на лабораторной диагностике. Можно сказать, что рынок частной медицины в городе развивался достаточно динамично. Если говорить о базовом портфеле тестов в "Инвитро", то он демонстрирует стабильность, спрос на топ-20 исследований остается неизменно высоким год к году. В число таких тестов входят общие анализы крови и мочи, биохимический анализ крови, а также базовые гормональные тесты. Также сейчас мы фиксируем рост спроса на диагностику аутоиммунных заболеваний и аллерготесты»,— рассказала представитель рынка.

В целом, считает врач МРТ клиники внимательной медицины «Скандинавия» Азиз Халиков, рынок медицинской диагностики может меняться под влиянием различных факторов, таких как технические инновации, применение искусственного интеллекта, изменения в системе здравоохранения, изменения в потребностях пациентов. «В последний год уменьшился спрос на проведение КТ органов грудной клетки, который был очень высок при эпидемии COVID-19. Сейчас мы вернулись к допандемийному уровню. Вместе с тем увеличилось количество исследований пациентов с онкологическими заболеваниями»,— делится эксперт.

Определяя форматы

В условиях конкуренции медицинские организации стали более тщательно выбирать новые места своей дислокации и предлагать новые форматы предоставления своих услуг. Дать точную цифру или даже примерную стоимость запуска нового медцентра, крайне непросто, признается госпожа Чернер, так как это будет зависеть от большого числа факторов. Это и площадь, и требования к качеству ремонта, и, конечно же, стоимость медицинского оборудования. Безусловно, крупные медицинские учреждения и клиники требуют существенно больших вложений.

«Естественно, в центре города открытие даже одного пункта диагностики обойдется дороже, чем, например, в новостройке Рыбацкого или Девяткино. Однако набор услуг, их стоимость, содержание технического парка аппаратуры практически неизменны в разных центрах, так как жестко регламентируются единой политикой медицинской фирмы, которая их объединяет. Система таких услуг должна развиваться по принципу шаговой доступности для населения. Сейчас выигрывают медицинские организации, которые вовремя и качественно обновляют свою техническую базу, алгоритмы обслуживания, предлагают более широкий спектр диагностики и консультаций врачей»,— отмечает господин Балашов.

По словам госпожи Горякиной, в последние два года продолжает расти интерес клиентов к дистанционным форматам обслуживания, обозначилась тенденция на востребованность лоукост-решений в силу снижения платежеспособности населения. «"Хеликс" развивается и разрабатывает новые продукты с учетом этих трендов. Так, в августе 2022 года мы запустили новый бесконтактный сервис лабоматов. Сервис пользуется большой популярностью у клиентов: с момента его запуска ежемесячный прирост количества заказов составляет в среднем 40%. Сейчас мы готовы к активному масштабированию сервиса и в ближайшие несколько месяцев установим еще 40 лабоматов на территории партнерских медицинских центров Санкт-Петербурга»,— рассказывает она.

Подстроиться под реалии

Между тем антироссийские санкции из-за начала СВО не минули участников рынка медицинских исследований. Правда, за последние месяцы они смогли отрегулировать свою работу и подстроиться под текущие реалии.

По словам господина Халикова, санкции повлияли в первую очередь на сервисное обслуживание аппаратов МРТ и КТ. «Однозначно увеличились сроки ремонта оборудования, если он связан с заменой деталей. Сроки выезда специалистов, обслуживающих оборудование, существенно не изменились. Поменялась ситуация с расходными материалами — в первую очередь с контрастными веществами. Если ранее контрастные препараты можно было закупить в любом количестве и в любой момент, то теперь они закупаются с запасом. Дистрибуторы предупреждают о возможных перебоях с поставками, хотя за прошедшее время критических ситуаций с расходными материалами не было. Цены на КТ- и МРТ-исследования выросли незначительно»,— сообщил специалист.

Почти 90% производителей реагентов и оборудования для проведения лабораторных исследований — зарубежные, поэтому геополитическая ситуация, безусловно, внесла коррективы в нашу работу, рассказала госпожа Горякина. «Наиболее существенно санкции отразились на логистике: поставки реагентов и расходных материалов осуществлялись преимущественно с европейских складов, и поставщики были вынуждены перестраивать схемы доставки. Сегодня по большей части каталога "Хеликс" работает без задержек и изменений. Однако мы вынуждены регулярно производить мониторинг и замену поставщиков. Мы понимаем, что непростая ситуация с поставками реагентов будет сохраняться, но со своей стороны будем делать все необходимое, чтобы процесс смены поставщика не оказывал влияния на существенное изменение цен и бесперебойность предоставления услуг клиентам»,— добавила она.

Аналогично ситуацию оценивает и госпожа Чернер. «Санкции, конечно, повлияли на поставку и оборудования, и реагентов. Некоторые поставщики полностью ушли с рынка лабораторных поставок РФ. Но появляются более надежные партнеры, которые предлагают технологии, сравнимые по качеству с ушедшими. Приходится быстро перестраивать технологический процесс в лаборатории, чтобы обеспечить наших пациентов необходимыми исследованиями. В настоящее время практически все ниши в поставках заполнены. Есть определенные проблемы с некоторыми реагентами, но они успешно решаются изменением в наших логистических цепочках»,— констатирует представитель рынка меддиагностики.

Артем Алданов