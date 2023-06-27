Лекарства ловят в сети

После закономерного роста на фоне пандемии на аптечном рынке Петербурга сегодня наблюдается некоторый спад. При этом в целом его развитие, по словам экспертов, можно назвать стабильным. Сейчас доля сетевых аптек здесь вплотную приблизилась к 90%, причем в последние годы значительную конкуренцию местным компаниям составляют игроки из столичного и других регионов страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На 1 января 2023 года в Петербурге работало 2492 аптечных учреждения, из них 2221 точка входит в состав различных сетей

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ На 1 января 2023 года в Петербурге работало 2492 аптечных учреждения, из них 2221 точка входит в состав различных сетей

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По данным DSM Group, доля аптечного рынка Санкт-Петербурга в 2022 году составила 5,6% от общероссийского. А емкость — 93,6 млрд рублей (+24% к 2021 году). При этом доля сетевых аптек на рынке достигла 94% по количеству и 96% по обороту.

По данным аналитической компании RNC Pharma, по состоянию на 1 января 2023 года в Петербурге работало 2492 аптечных учреждения, из них 2221 точка входит в состав различных сетей. Общая доля сетевых аптек по количеству — 89,1%. Объем розничного-коммерческого рынка лекарственных препаратов в Санкт-Петербурге по итогам 2022 года составил 99,5 млрд рублей, что на 15,5% больше, чем в 2021 году.

«В начале текущего года в Северной столице на одну аптеку приходилось около 2,25 тыс. человек: это довольно высокий показатель, если сравнивать, скажем, с европейскими странами. Например, в Германии этот показатель составляет около 4 тыс. человек на аптеку, в Великобритании — около 5 тыс. В среднем по России на одну аптеку сейчас приходится около 1,9 тыс. человек»,— отмечает Николай Беспалов, директор по развитию RNC Pharma.

При этом, по данным DSM Group, в Санкт-Петербурге на 100 тыс. населения приходится 40 аптек (причем в среднем по России этот показатель выше и составляет 48 аптек). «По насыщенности петербургский аптечный рынок достаточно адекватный. При этом есть регионы, где плотность аптек на 100 тыс. населения намного выше. Это связано с тем, что в Северной столице рынок зрелый, и для того чтобы открывать новые аптеки, нужны площади, новые локации, которые в больших городах практически все заняты. Здесь крайне редко удается найти подходящее место с хорошим соотношением между трафиком и стоимостью аренды. Конечно, в мегаполисах строятся новые районы, в которых открываются новые аптеки. Но это не касается уже обжитых кварталов»,— поясняет Сергей Шуляк, генеральный директор DSM Group.

Петербургские особенности

По данным DSM Group, в 2023 году петербургский аптечный рынок пока что демонстрирует отрицательные показатели. Эксперты объясняют закономерность такой динамики предыдущими высокими продажами на фоне пандемии COVID-19 и ажиотажным спросом в марте прошлого года. За январь и февраль 2023 года по отношению к аналогичному периоду 2022-го падение составило 12%.

При этом Ольга Мирошникова, директор розничной аптечной сети «Ава-Петер Фарм», отмечает небольшой подъем рынка. «На сегодняшний день (с начала 2023 года) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года мы видим рост фармацевтического рынка в денежном выражении примерно на 3%, в основном за счет роста цен»,— указывает она. Также эксперт обращает внимание, что в последние годы на местный рынок активно выходят аптечные сети Москвы, Самары, Краснодара, расширяется возможность онлайн-продаж на различных площадках.

«Петербург — это второй по численности населения город страны, закономерно, что уровень потребления здесь достаточно высокий. У людей есть деньги, и аптечный рынок активно развивается, в том числе за счет внедрения вслед за Москвой технологий е-commerce (заказ лекарственных препаратов через интернет-площадки)»,— говорит господин Шуляк.

В целом в Петербурге, по словам экспертов, сегодня крайне концентрированный аптечный рынок. При относительно небольшом количестве аптечных сетей, по данным RNC Pharma, они занимают около 93,4% рынка. «Есть очень сильный местный игрок (объединенная сеть "Эркафарм" и "Мелодия здоровья"), который, тем не менее, в последние годы теряет рыночную долю за счет активного развития конкурентов. Ранее регион был вообще довольно сильно монополизирован именно местными игроками, но за последние лет пять ситуация сильно поменялась, в регион активно вышли столичные сети, а также крупные игроки из других регионов»,— поясняет господин Беспалов.

По данным RNC Pharma, в 2022 году на петербургском рынке работало 56 аптечных сетей. В топ компаний-лидеров с точки зрения рыночной доли входили объединенная аптечная сеть «Эркафарм» и «Мелодия здоровья» (342 аптеки на 1 января 2023 года; 23,5% городского розничного коммерческого рынка лекарственных препаратов), «Петербургские аптеки» (87 аптек; 9,4%), «Неофарм» (160 аптек; 8,5%); «Аптека Невис» (257 аптек; 7,4%); «Родник здоровья» и «Аптека для бережливых» (176 аптек; 7%); «Вита» (Самара, 183 аптеки; 5,9%); «Алоэ» (ранее «Эдифарм», 136 аптек; 3,5%); «Имплозия» (135 аптек; 3%); «Ригла» (123 аптеки; 2,7%); «Аптечная сеть 36,6» (166 аптек; 2,6%).

В ближайшее время, по словам господина Беспалова, развитие аптечного рынка Санкт-Петербурга будет мало отличаться от общих тенденций. В текущем году будет ощущаться сокращение спроса на фоне падения доходов населения, продолжится развитие онлайн-формата, а Северная столица как один из крупнейших российских регионов будет в авангарде этого процесса. Также можно ожидать дальнейшей консолидационной активности за счет поглощения мелких и средних аптечных сетей крупными игроками. Не исключен и вариант банкротства отдельных аптечных сетей.

Сергей Шуляк также среди основных тенденций развития рынка отмечает продолжение внедрения е-commerce, при этом данный процесс не будет быстрым. «Эксперимент по продаже рецептурных лекарственных препаратов через интернет только-только стартовал, поэтому ожидать активного использования данного инструмента в ближайшие два года не приходится. В текущем году будет наблюдаться умеренный рост рынка — в районе 5%, потому что большой рост был как раз в прошлом году, и относительно этих показателей достаточно сильно рынок вырасти сейчас не сможет»,— заключает эксперт.

Антонина Егорова