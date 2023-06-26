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Коммерсантъ FM
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Amber Beverage Group продает один из двух своих активов в РФ

Один из крупнейших изготовителей алкоголя на Урале — АО «Амбер Пермалко» сменит акционера. Как рассказали «Ъ» в компании, правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями в РФ приняла решение о разрешении латвийской Amber Beverage Group продать 92,6% акций общества ООО «АлкоВорлд» из Петрозаводска. Сумму сделки в компании не раскрыли. Сделка еще находится в процессе реализации.

«Пермалко» входит в Amber Beverage Group с 2018 года. Объемы производства предприятия составляют свыше 1,8 млн декалитров алкоголя в год. Выручка в 2022 году — 2,5 млрд руб., чистая прибыль — 102,9 млн руб.

Amber Beverage Group также принадлежит в РФ завод в Тамбове — АО «Амбер Талвис».

ООО «АлкоВорлд» зарегистрировано в 2017 году. Компания управляет мощностями основанного в 1897 году ликеро-водочного завода «Петровский». Производит крепкие спиртные напитки: водку, биттеры, джин, настойки. Выручка компании в 2022 году составила 805,6 млн руб., чистая прибыль — 53,5 млн руб. Единственным учредителем ООО «АлкоВорлд» является бизнесмен Александр Глусь.

Екатерина Артемова, Пермь

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