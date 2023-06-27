Люди — главный ресурс

Рынок медицинских услуг, несмотря на то, что является довольно зарегулированным, по-прежнему считается не до конца сформировавшимся. Например, на нем есть совсем молодые направления, которые только начинают свое развитие. Одно из них — рынок геронтологических услуг.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Также несколько неэффективно выглядит и существование в параллельных вселенных частных и государственных клиник. Средства ОМС по-прежнему проходят мимо большинства негосударственных медицинских организаций. Логично предположить, что в этом направлении в будущем можно ожидать определенных изменений. Впрочем, судя по всему, частные клиники и без средств обязательного медстрахования чувствуют себя неплохо: даже в стрессовом для экономики 2022 году многие компании продолжили развитие.

Кстати, в пользу того, что рынок до конца не сформировался, говорит и растущая доля сетевых клиник. Сегодня, по некоторым оценкам, в обороте рынка частных медуслуг сетевые организации занимают примерно 50% и, вероятно, продолжат теснить с него клиники-одиночки.

Главной проблемой для дальнейшего развития рынка медицинских услуг сегодня являются санкции и уход западных производителей. Отрасль сильно зависима от импортного оборудования, и рассчитывать на то, что в ближайшие десять лет здесь произойдут какие-то изменения, скорее всего, не приходится. По крайней мере, с 2014 года больших успехов в импортозамещении, признают эксперты, достигнуто не было. В таких условиях медицинской отрасли имеет смысл сосредоточить усилия на совершенствовании профессионализма персонала, ведь здесь у отечественного здравоохранения есть шанс оставаться конкурентоспособным.

Валерий Грибанов, редактор Business Guide «Здравоохранение»