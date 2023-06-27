Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Люди — главный ресурс

Колонка редактора

Рынок медицинских услуг, несмотря на то, что является довольно зарегулированным, по-прежнему считается не до конца сформировавшимся. Например, на нем есть совсем молодые направления, которые только начинают свое развитие. Одно из них — рынок геронтологических услуг.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Также несколько неэффективно выглядит и существование в параллельных вселенных частных и государственных клиник. Средства ОМС по-прежнему проходят мимо большинства негосударственных медицинских организаций. Логично предположить, что в этом направлении в будущем можно ожидать определенных изменений. Впрочем, судя по всему, частные клиники и без средств обязательного медстрахования чувствуют себя неплохо: даже в стрессовом для экономики 2022 году многие компании продолжили развитие.

Кстати, в пользу того, что рынок до конца не сформировался, говорит и растущая доля сетевых клиник. Сегодня, по некоторым оценкам, в обороте рынка частных медуслуг сетевые организации занимают примерно 50% и, вероятно, продолжат теснить с него клиники-одиночки.

Главной проблемой для дальнейшего развития рынка медицинских услуг сегодня являются санкции и уход западных производителей. Отрасль сильно зависима от импортного оборудования, и рассчитывать на то, что в ближайшие десять лет здесь произойдут какие-то изменения, скорее всего, не приходится. По крайней мере, с 2014 года больших успехов в импортозамещении, признают эксперты, достигнуто не было. В таких условиях медицинской отрасли имеет смысл сосредоточить усилия на совершенствовании профессионализма персонала, ведь здесь у отечественного здравоохранения есть шанс оставаться конкурентоспособным.

Валерий Грибанов, редактор Business Guide «Здравоохранение»

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...