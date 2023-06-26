Мосгорсуд приговорил профессора МФТИ Голубкина к 12 годам колонии за госизмену

Мосгорсуд приговорил к 12 годам колонии строгого режима 71-летнего профессора МФТИ, доктора технических наук, ведущего научного сотрудника Центрального аэрогидродинамического института Валерия Голубкина по делу о госизмене. Суд признал господина Голубкина виновным в передаче за границу отчетов о работе над гиперзвуковым гражданским самолетом HEXAFLY-INT.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МФТИ Фото: МФТИ

Валерий Голубкин вину не признал. Дело было возбуждено 12 апреля 2021 года. В тот же день ученого отправили в «Лефортово».

Как рассказал адвокат Валерия Голубкина Иван Павлов (признан иноагентом), в ноябре 2018 года по указанию начальника ученый передал координатору проекта HEXAFLY-INT Йохану Стиланту (ESA-ESTEC) отчеты о проделанной работе. По словам адвоката, Валерий Голубкин не занимался сбором информации для отчетов, а лишь помогал оформлять их. Как сообщил адвокат, на все отчеты были получены документы, подтверждающие отсутствие «чувствительной» информации.

До задержания Валерий Голубкин работал ведущим научным сотрудником в отделе №11 научно-исследовательского отделения 2 (НИО-2). Начальник отдела Анатолий Губанов был арестован по делу о госизмене в декабре 2020 года. Ученый участвовал в разработке перспективных моделей гиперзвуковых ракет.

Подробнее — в материале «Ъ» «Ученый изменил Родине с ракетой».

Анастасия Ларина