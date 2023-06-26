Австрия снизила закупки российского газа до 50%

Глава Минэнерго Австрии Леоноре Гевесслер сообщила, что по состоянию на апрель Австрия получала более половины газа из России. При этом в конце декабря 2022 года страна получала 70% газа из России. Таким образом, доля российского газа в закупках Австрии снизилась на 20% за четыре месяца. Заявление министра приводит газета Handelsblatt.

По словам министра энергетики Австрии, необходимо прилагать больше усилий, чтобы отказаться от российского газа. Она также отметила, что газохранилища Австрии заполнены на 80%, а цены на энергию снизились. «Теперь осталось сделать последний шаг, то есть отказаться от газа из России»,— заявила министр.

Доля российского газа в закупках энергоносителей Австрией постоянно меняется. В ноябре доля российского газа в австрийском импорте составляла 41%, в октябре — 23%. Это связано с тем, что участники газового рынка не обязаны сообщать Минэнерго точный источник происхождения импортируемого газа. Это может привести к тому, что, несмотря на усилия по снижению доли российского газа в импорте, фактически эта доля будет расти.

Анастасия Ларина