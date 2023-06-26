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Нижегородская область получит 27 млн рублей на лекарства для льготников

Правительство России утвердило распределение дополнительных 1,5 млрд руб. между регионами на бесплатные лекарства, медицинские изделия и лечебное питание для льготников. Нижегородская область получит 27,7 млн руб., согласно опубликованному документу.

Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ

Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ

Право на бесплатные лекарства имеют инвалиды, участники Великой Отечественной войны, дети-инвалиды и чернобыльцы. Всего в этому году на обеспечение медицинскими препаратами из федерального бюджета выделено 48,2 млрд руб.

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Анастасия Еремина

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