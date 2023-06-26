В антиамериканских митингах в Пьхеньяне приняли участие 120 тысяч человек

В столице Северной Кореи городе Пьхеньяне прошли массовые митинги под антиамериканскими лозунгами, приуроченные к 73-й годовщине начала Корейской войны, сообщает Daily NK. По данным ЦТАК, в столичных протестах приняли участие 120 тыс. человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Reuters Фото: Reuters

На фотографиях, опубликованных Reuters, запечатлены люди на стадионе, которые держат плакаты с надписями: «Вся материковая часть США находится в пределах нашего диапазона стрельбы» и «США — разрушитель мира».

Daily NK пишет, что на протестном мероприятии присутствовали секретарь Центрального комитета Трудовой партии Северной Кореи, заместитель премьер-министра страны, а также представители трудовых организаций, фабрик и студенты. «Долг нашего поколения — не откладывать сведение счетов с американским империализмом»,— приводит газета выдержки из заявления протестующих.

Корейская война, начавшаяся 25 июня 1950 года между Северной и Южной Кореей, завершилась подписанием соглашения о прекращении огня 27 июля 1953 года. В состав северной коалиции входили: Северная Корея, Китай и СССР. На стороне Южной Кореи выступали США, Великобритания и ряд других стран в составе миротворческих сил ООН. В настоящее время США и КНДР формально находятся в состоянии войны, поскольку конфликт закончился подписанием перемирия. Официального окончания войны объявлено не было.